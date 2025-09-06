這尊月老牽紅線也助好人緣 彰化北斗觀光產促會籲未婚男女來聯誼

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
信徒向彰化縣北斗奠安宮月下老人祈求平安好人緣。記者簡慧珍／攝影
信徒向彰化縣北斗奠安宮月下老人祈求平安好人緣。記者簡慧珍／攝影

中秋月圓人團圓，彰化縣北斗觀光產業促進會首次請北斗奠安宮月下老人牽紅線，但強調這尊月老來歷與眾不同，不只關心姻緣也促進好人緣，未婚男女抱著拓展人際關係來參加，有助交友及事業。

台灣俗諺「一府，二鹿，三艋舺，四寶斗。」寶斗是北斗鎮舊名，北斗鎮市區商家成立觀光產促會推動觀光旅遊，首次舉辦寶斗良緣節「中秋月下千人良緣大會」。

北斗產促會理事長吳季冰說，北斗產促會邀請未婚男女來北斗老街遊玩，不必有壓力，就當廣結善緣多認識朋友，能遇見良緣當然好，沒找到的或許結識能當一輩子好朋友的人。

北斗觀光產促會恭請北斗奠安宮月下老人出馬，為未婚男子牽紅線締良緣。奠安宮董事長陳在指出，奠安宮月下老人聖像不是宮廟自行找師傅雕刻，而是一名劉姓檢察官因故感謝奠安宮觀音佛祖，還願送月下老人聖像給奠安宮；這尊月老開光視事之後好像不只牽紅線，還會感應信徒所求來排憂解難，希望良緣大會能為未婚男女覓得佳偶。

寶斗良緣節限額未婚男、女各500人，實體報名到北斗奠安宮服務台，網路報名在北斗觀光產促會臉書官網留言區。截至今日男生約300人報名，女生50多人，北斗觀光產促會祭出優惠，女生結伴兩人報名費500元，男生「哥兒們」兩人報名1500元，報名後資料將接受嚴謹查核以防騙婚詐財。聯誼活動預定10月4日上午9點到下午6點舉辦，現場有產促會商家50個攤位，參加者可憑報名餐券300元逛攤位，另有幸福小禮、限量結緣品相贈。

彰化縣彰化縣北斗觀光產業促進會理事長吳季冰（左），要與北斗奠安宮董事陳在共同舉辦未婚男女聯誼活動。記者簡慧珍／攝影
彰化縣彰化縣北斗觀光產業促進會理事長吳季冰（左），要與北斗奠安宮董事陳在共同舉辦未婚男女聯誼活動。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗奠安宮月下老人握一把紅線要牽成有情人。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗奠安宮月下老人握一把紅線要牽成有情人。記者簡慧珍／攝影

