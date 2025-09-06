這尊月老牽紅線也助好人緣 彰化北斗觀光產促會籲未婚男女來聯誼

中秋月圓人團圓，彰化縣北斗觀光產業促進會首次請北斗奠安宮月下老人牽紅線，但強調這尊月老來歷與眾不同，不只關心姻緣也促進好人緣，未婚男女抱著拓展人際關係來參加，有助交友及事業。

台灣俗諺「一府，二鹿，三艋舺，四寶斗。」寶斗是北斗鎮舊名，北斗鎮市區商家成立觀光產促會推動觀光旅遊，首次舉辦寶斗良緣節「中秋月下千人良緣大會」。

北斗產促會理事長吳季冰說，北斗產促會邀請未婚男女來北斗老街遊玩，不必有壓力，就當廣結善緣多認識朋友，能遇見良緣當然好，沒找到的或許結識能當一輩子好朋友的人。

北斗觀光產促會恭請北斗奠安宮月下老人出馬，為未婚男子牽紅線締良緣。奠安宮董事長陳在指出，奠安宮月下老人聖像不是宮廟自行找師傅雕刻，而是一名劉姓檢察官因故感謝奠安宮觀音佛祖，還願送月下老人聖像給奠安宮；這尊月老開光視事之後好像不只牽紅線，還會感應信徒所求來排憂解難，希望良緣大會能為未婚男女覓得佳偶。