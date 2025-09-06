快訊

國小女教師感應「奠安媽」 彰化北斗奠安宮中元普渡桌次破紀錄

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗奠安宮普渡，以花果山代替肉山，保鮮又健康。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗奠安宮普渡，以花果山代替肉山，保鮮又健康。記者簡慧珍／攝影

今天農曆7月15日，多數民眾今天「大普（盛大普渡）」，彰化縣北斗奠安宮普渡規模擴大，且為迎接古廟回家，普渡地點改到宮前街、宮後街，保持歷年普渡地點奠安宮停車場的清淨。奠安宮表示，1200分普渡供品將與鹿港護聖宮聯合捐贈弱勢民眾。

北斗奠安宮古廟被搬移到花壇鄉台灣民俗村，因現址開發惠來ESG產業園區，北斗奠安宮董事會決議迎回古廟，原磚原瓦在停車場重建，今年中元普渡就不辦在停車場，借用宮廟前面及東側的兩條街擺設普桌，董事會還禮聘設計師創意設計主桌布置，呼應聯合國永續發展強調健康環保。

北斗奠安宮董事長陳在表示，往年普渡1千桌，一名國小女教師今年7月底來上香，忽感應「奠安媽」希望今年普桌增至1200桌，這名國小教師當場說擔心無法達標，奠安媽卻「靠近」她並指示「會找信眾來幫忙」；直至8月中旬普桌被登記約700桌，忽然很多信眾來電或到廟裡說要參加今年普渡，普桌登記截止前3天額滿，讓董事會和宮廟執事人員再度感受奠安媽神威顯赫。

今年主桌布置較往年特別，陳在說，往年布置肉山招待好兄弟，肉類在盛夏容易變質，這次用大量蔬果堆成「花果山」，數百根薑堆起山麓到山腰意寓「江（薑）山永固」請美猴王看守，旁邊布置宋江陣鎮守主桌，另各界送來的一袋袋白米紮成米羊、米豬，讓普桌好看又可愛。

北斗奠安宮中元普渡歷史逾百年，今年普渡供品及食物，預定本（9）月28日將與鹿港護聖宮合辦普渡供品捐贈弱勢民眾活動。此外，北斗奠安宮停車場將整地，明年此時可望動工興建文化園區，展開迎回古廟作業。

