彰化民眾誤認移工袋裝犬貓急報警 打開發現是鴨子

中央社／ 彰化6日電

彰化縣有民眾今天拍到移工騎車，手上及腳踏處都有袋子，且袋內物體會動，po文引起網友熱議，擔心裡面若是犬貓恐涉動保法；警方接獲報案追查，發現裡面裝的是1隻鴨子。

有民眾今天在臉書（Facebook）社團發文表示，今天上午約8時於彰化縣員埔路及台76線交界看到移工騎車手拿黃色袋子，腳踏處還有一個袋子，裡面有物體會動。許多網友留言推測袋內可能裝有犬貓，擔心涉及動物保護法，多個派出所都接到民眾致電要報案，動物防疫所也接獲通報。

員警依循車牌號碼，找到當事移工，打開黃色袋子後發現裡頭裝著1隻鴨子；移工向員警表示是自己要食用。

民眾黨籍彰化縣議員吳韋達說，稍早他也收到友人傳來照片，許多人都非常關心此案且第一時間猜測是否為狗肉捕抓，他詢問警方後，確認袋內裝的是鴨子而非犬貓，算是虛驚一場。

彰化縣農業處告訴中央社記者，根據畜牧法，除家庭自用外，屠宰家禽應於屠宰場為之，並經屠宰衛生檢查，如違法屠宰可處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

彰化縣動物防疫所表示，隨著民眾動保意識逐漸提升，對於捕捉行為普遍抱持高度敏感態度，偶爾也會出現誤報情形，但也感謝民眾對動物保護工作關心，同時提醒大家動物保護法對宰殺動物的規定以免觸法；依據動保法明訂禁止宰殺犬貓，違者可處2年以下有期徒刑，併科新台幣20萬元至200萬元罰金。

