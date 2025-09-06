彰化民眾誤認移工袋裝犬貓急報警 打開發現是鴨子
彰化縣有民眾今天拍到移工騎車，手上及腳踏處都有袋子，且袋內物體會動，po文引起網友熱議，擔心裡面若是犬貓恐涉動保法；警方接獲報案追查，發現裡面裝的是1隻鴨子。
有民眾今天在臉書（Facebook）社團發文表示，今天上午約8時於彰化縣員埔路及台76線交界看到移工騎車手拿黃色袋子，腳踏處還有一個袋子，裡面有物體會動。許多網友留言推測袋內可能裝有犬貓，擔心涉及動物保護法，多個派出所都接到民眾致電要報案，動物防疫所也接獲通報。
員警依循車牌號碼，找到當事移工，打開黃色袋子後發現裡頭裝著1隻鴨子；移工向員警表示是自己要食用。
民眾黨籍彰化縣議員吳韋達說，稍早他也收到友人傳來照片，許多人都非常關心此案且第一時間猜測是否為狗肉捕抓，他詢問警方後，確認袋內裝的是鴨子而非犬貓，算是虛驚一場。
彰化縣農業處告訴中央社記者，根據畜牧法，除家庭自用外，屠宰家禽應於屠宰場為之，並經屠宰衛生檢查，如違法屠宰可處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰。
彰化縣動物防疫所表示，隨著民眾動保意識逐漸提升，對於捕捉行為普遍抱持高度敏感態度，偶爾也會出現誤報情形，但也感謝民眾對動物保護工作關心，同時提醒大家動物保護法對宰殺動物的規定以免觸法；依據動保法明訂禁止宰殺犬貓，違者可處2年以下有期徒刑，併科新台幣20萬元至200萬元罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言