快訊

看獸醫超不爽！神射手貓「背包開腿噴射黃水柱」 醫護看傻：本喵睡的地方不能髒

不再噤聲！金曲歌手心疼江祖平遭下藥性侵 力挺聲援：這就是犯罪

彰化縣10大易肇事路口0科技執法 近3年近千人傷亡被檢討

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市大埔路與中興路口列彰化縣10大易肇事路口，由於未設號誌，主要取締超速與闖紅燈的科技執法設備即沒有用武之地。本報資料照片
彰化市大埔路與中興路口列彰化縣10大易肇事路口，由於未設號誌，主要取締超速與闖紅燈的科技執法設備即沒有用武之地。本報資料照片

彰化縣警察局3年來共建置56處科技執法設備，彰化縣審計室卻發現縣內10大易肇事路口都未建置，車禍及傷亡數最近3年都居高不下，應速謀改善。縣警局表示，除將持續爭取經費建置科技執法設備外，更重要的是駕駛人習慣、道路工程等配合，才能有效改善。

彰化縣十大易肇事路口有9處在彰化市、1處在員林市，前5名也都在彰化市，依次是「中山路二段、孔門路及東門街口」、「中山路一段、二段 及南平街、南瑤路口」、「中山路二段、旭光西路及旭光路口」，「中山路二段、中民街口」、「金馬路二段、三段、彰美路口」。

彰化縣審計室指出，彰化縣自2022年10月至今共陸續建置56處科技執法，近3年來舉發的交通違規案件，依次是1013件、5萬6260件及4萬7765件，卻未在10大易肇事路口設置，改以加強取締違規及提高見警率等措施取代，經統計10大易肇事路口的交通事故，2022年265件造成338人傷亡、2023年220件造成304人傷亡、2024年239件造成315人傷亡， 顯示警方的防制措施仍未能有效降低車禍事故，應速謀改善。

審計室建議警方，應持續建置科技執法設備，以遏止交通違規及防制交通事故，並評估易肇事路口規畫裝設科技執法設置的可行性，並研析科技執法設備相關數據資料，以掌握舉發案件的精確度。

縣警局表示，警方將持續滾動式檢討分析肇事原因，今年由於沒有增設科技執法設備的經費，希望明年爭取經費建置，並針對肇事熱時、熱點精準執法，並做好交通宣導，同時配合路權單位加強交通工程改善，期能降低交通事故發生，並針對各處科技執法設置回傳的違規資料，分析成案率，做為日後交通改善及檢討各處建置地點執法的參考。

警方人員指出，目前的科技執法設備主要針對超速、闖紅燈取締，但各易肇事路口違規樣態不一，像彰化市大埔路與中興路口未設號置，科技執法即無用武之地，另霸榜彰化縣易肇事路口第一名多年的彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，則是沒有腹地可供裝置。

彰化縣議會前的彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，是彰化縣易肇事路口第一名，卻沒有腹地可供裝置科技執法設備。本報資料照片
彰化縣議會前的彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，是彰化縣易肇事路口第一名，卻沒有腹地可供裝置科技執法設備。本報資料照片
彰化縣議會前的彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，是彰化縣易肇事路口第一名，卻沒有腹地可供裝置科技執法設備。本報資料照片
彰化縣議會前的彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，是彰化縣易肇事路口第一名，卻沒有腹地可供裝置科技執法設備。本報資料照片

彰化 科技執法 交通事故

延伸閱讀

震撼彈！彰化縣府參議柯呈枋表態參選縣長 藍白已4個可能人選

台東2個千萬沉箱岸上一放7年 縣府遭審計室糾正

繫安全帶「忘1規定」…國道AI執法狂開5千張罰單 駕駛人傻眼噴6千元

台南人注意！新增2處違停科技執法、1處固定測速照相

相關新聞

斥資4017萬元！台中北屯新景點 2.3公里水岸風情步道已開放了

斥資4017萬元！台中市建設局新建北屯旱溪東岸暨橋梁景觀美化改善工程完工，8月底從太原路三段至松竹路一段長達2.3公里的...

彰化縣10大易肇事路口0科技執法 近3年近千人傷亡被檢討

彰化縣警察局3年來共建置56處科技執法設備，彰化縣審計室卻發現縣內10大易肇事路口都未建置，車禍及傷亡數最近3年都居高不...

中捷9月推電子票券 11到12月辦科普參訪

台中捷運9月10日開始將推出QRCode電子旅遊票券，民眾到特定平台線上購買，掃描手機QRCode就可以進站，在有效期限...

務必派師參加防詐研習惹反彈 中市：鼓勵性質，公文用詞欠妥

台中市教育局日前發函轄內各國、高中，要求各校9月25日「務必」派遣行政人員與專任教師參加校園防詐研習，引發基層教師反彈，...

柯呈枋表態爭取選彰化縣長 藍白陣營4搶1

下屆彰化縣長選舉藍白陣營人選持續增溫。原本國民黨內被看好的接班人選是立委謝衣鳯及前副縣長洪榮章，民眾黨立委張啓楷也積極表...

南投旅遊抽獎240萬汽車 秋天出門不只賞景還可能開特斯拉回家

秋高氣爽，正是旅遊好時節！南投縣政府今天宣布，9月15日起推出「南投旅遊好康月」，為期兩個月，遊客能深入體驗南投好山好水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。