彰化縣10大易肇事路口0科技執法 近3年近千人傷亡被檢討

彰化縣警察局3年來共建置56處科技執法設備，彰化縣審計室卻發現縣內10大易肇事路口都未建置，車禍及傷亡數最近3年都居高不下，應速謀改善。縣警局表示，除將持續爭取經費建置科技執法設備外，更重要的是駕駛人習慣、道路工程等配合，才能有效改善。

彰化縣十大易肇事路口有9處在彰化市、1處在員林市，前5名也都在彰化市，依次是「中山路二段、孔門路及東門街口」、「中山路一段、二段 及南平街、南瑤路口」、「中山路二段、旭光西路及旭光路口」，「中山路二段、中民街口」、「金馬路二段、三段、彰美路口」。

彰化縣審計室指出，彰化縣自2022年10月至今共陸續建置56處科技執法，近3年來舉發的交通違規案件，依次是1013件、5萬6260件及4萬7765件，卻未在10大易肇事路口設置，改以加強取締違規及提高見警率等措施取代，經統計10大易肇事路口的交通事故，2022年265件造成338人傷亡、2023年220件造成304人傷亡、2024年239件造成315人傷亡， 顯示警方的防制措施仍未能有效降低車禍事故，應速謀改善。

審計室建議警方，應持續建置科技執法設備，以遏止交通違規及防制交通事故，並評估易肇事路口規畫裝設科技執法設置的可行性，並研析科技執法設備相關數據資料，以掌握舉發案件的精確度。

縣警局表示，警方將持續滾動式檢討分析肇事原因，今年由於沒有增設科技執法設備的經費，希望明年爭取經費建置，並針對肇事熱時、熱點精準執法，並做好交通宣導，同時配合路權單位加強交通工程改善，期能降低交通事故發生，並針對各處科技執法設置回傳的違規資料，分析成案率，做為日後交通改善及檢討各處建置地點執法的參考。