中捷9月推電子票券 11到12月辦科普參訪

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
中捷9月10日起推出QRCode電子票券，包含一日券、24小時券與48小時券等，在特定平台購買後掃描手機QRCode就可進出站。圖／台中捷運公司提供
中捷9月10日起推出QRCode電子票券，包含一日券、24小時券與48小時券等，在特定平台購買後掃描手機QRCode就可進出站。圖／台中捷運公司提供

台中捷運9月10日開始將推出QRCode電子旅遊票券，民眾到特定平台線上購買，掃描手機QRCode就可以進站，在有效期限內無限次搭乘；中捷也和國科會合作，將在11到12月舉辦8場科普活動，帶高中生與大學生參訪廠區，了解捷運系統。

中捷公司表示，與豐趣科技技術合作推出電子旅遊票券，9月10日起民眾可在Taiwan Pass、中台灣好玩卡、Trip.com、KKday、ibon、雄獅旅遊、易遊網與太金票券網等平台購買，包含一日票、24小時票、48小時票等等，有助於減少實體票卡，落實綠色消費理念。

中捷公司也說，今年度首度參與國科會舉辦的Kiss Science系列活動，該活動2019年推出，已成為台灣最具規模的科普平台之一，每年可吸引數十萬人次參與，從學生、家長、大專院校、研究單位乃至企業界都會投入。

中捷公司預計在11月到12月每周五上午，舉辦總共8場次專屬於高中生與大學生的參訪活動，10月1日開放報名；行程包含豐樂公園站導覽、搭捷運到北屯總站、行控中心與主維修廠介紹等等，讓參與學生深入瞭解捷運系統的智慧監控、營運調度與維修管理等等。

中捷公司指出，北屯機場的參訪活動行之有年，去年就舉辦了143場、吸引5368人參加，今年將部分資源投入Kiss Science科普活動，盼藉著與國科會合作擴大參與面，吸引更多青年體驗捷運產業。

中捷公司11到12月將舉辦8場科普活動，帶高中生與大學生參訪機廠，實際了解捷運運作狀況。圖／台中捷運公司提供
中捷公司11到12月將舉辦8場科普活動，帶高中生與大學生參訪機廠，實際了解捷運運作狀況。圖／台中捷運公司提供

