斥資4017萬元！台中北屯新景點 2.3公里水岸風情步道已開放了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中北屯第四期旱溪東岸暨橋梁景觀美化改善工程完工，開放使用，旱溪東路三段沿線路口維持車道寬度。圖／台中市政府提供
台中北屯第四期旱溪東岸暨橋梁景觀美化改善工程完工，開放使用，旱溪東路三段沿線路口維持車道寬度。圖／台中市政府提供

斥資4017萬元！台中市建設局新建北屯旱溪東岸暨橋梁景觀美化改善工程完工，8月底從太原路三段至松竹路一段長達2.3公里的河岸人行空間開放使用，全新步道結合綠地與人文景觀，讓市民悠閒漫步享受水岸風光與舒適環境。

建設局長陳大田表示，市長盧秀燕積極打造「以人為本」的友善通行環境，建設局為全面提升城市交通網絡並優化旱溪東路沿岸人行環境，分期推動旱溪沿岸改善工程。

陳大田說明，前三期工程分別在2019年、2020年及2023年完成，共新建及優化4.9公里人行空間；第四期工程銜接第三期，由太原路三段向北延伸至松竹路一段，打造2.3公里跨越5座橋梁的人本空間，使全線優化人行空間合計達7.2公里。

建設局說明，工程透過全面檢討沿線交通路口安全，採用「整併街道設施」、「擴大街角空間」等景觀手法，並以人行無障礙設計為基礎，全面提升景觀品質與通行舒適度。

陳大田指出，第四期工程總經費4017萬元，由國土管理署與市府各負擔5成，去年12月9日開工，今年8月10日完工，並在8月26日驗收合格後，8月底全段開放使用。工程以「人本友善」為核心，針對旱溪東路三段沿線路口，在維持車道寬度、不影響交通的前提下，將行人停等區外推，擴大街角空間，並增設無障礙坡道與連續植栽綠帶，營造安全、舒適且適合各族群使用的友善步行環境。

建設局表示，此次工程透過沿線人行步道優化，讓民眾能更貼近河川，欣賞豐富的水文生態與水岸風光，並串聯新天地西洋博物館、海天橋等周邊旅遊景點，增添休閒遊憩的多樣性。此外，旱溪自行車道自豐原南陽橋起，延伸至東區環中東路五段與旱溪東路一段交叉口，全長約14.8公里，形塑綠色人本交通網絡。

台中北屯第四期旱溪東岸暨橋梁景觀美化改善工程完工，並開放使用，暢遊人本友善水岸新亮點。圖／台中市政府提供
台中北屯第四期旱溪東岸暨橋梁景觀美化改善工程完工，並開放使用，暢遊人本友善水岸新亮點。圖／台中市政府提供

橋梁 景點 台中市 盧秀燕

