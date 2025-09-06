聽新聞
0:00 / 0:00

柯呈枋表態爭取選彰化縣長 藍白陣營4搶1

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化報導
彰化縣政府參議、前副縣長柯呈枋昨天表態將爭取國民黨下屆彰化縣長提名。圖／聯合報系資料照片
彰化縣政府參議、前副縣長柯呈枋昨天表態將爭取國民黨下屆彰化縣長提名。圖／聯合報系資料照片

下屆彰化縣長選舉藍白陣營人選持續增溫。原本國民黨內被看好的接班人選是立委謝衣鳯及前副縣長洪榮章，民眾黨立委張啓楷也積極表態，近日更傳出縣府參議、前副縣長柯呈枋有意投入，他昨天鬆口證實「我一直在路上」，若藍白合將形成4人競爭局面。

民進黨方面，立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前縣黨部主委邱建富都已掛看板表態爭取提名，綠營同樣呈現4搶1態勢，讓下屆縣長選戰熱度升高。

柯呈枋現為縣府參議，主要協助縣長王惠美跑行程，也藉機累積個人能量。地方早有傳聞他有意爭取提名，他坦言已向地方人士表達參選意願，並指出自己與謝衣鳯、洪榮章、張啓楷將「3缺1」變「4人同行」，希望透過民調增加討論度。

他強調，目前跑基層行程多集中鹿港與和美，獲得不少鄉親鼓勵，並已向王惠美報告參選意向，王僅回應「依照黨內程序辦理」。

洪榮章則回應，國民黨人才濟濟，每個人都有權利爭取。

柯呈枋出身彰化伸港，家境清寒，靠苦讀考取公務員，歷任法務部科長、彰縣計畫處長、勞工處長、副縣長及勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長。

他曾受前縣長卓伯源力挺投入國民黨縣長初選，卻敗給林滄敏，之後當選立委，但連任失利，目前擔任縣府參議，行政與選舉資歷完整。

若藍白合，謝衣鳯、張啓楷同為現任立委；洪榮章、柯呈枋皆有副縣長經歷；洪、張還都當過工策會總幹事；謝衣鳯是現任黨部主委，洪榮章也曾任南投縣黨部主委。4人資歷各有優勢。

地方人士分析，藍白人選仍取決於雙方是否整合成功，以及王惠美態度與未來動向，特別是她是否回鍋選立委，都將影響布局。目前情勢仍真真假假，尚難定論。

謝衣鳯 柯呈枋 張啓楷 王惠美 林世賢 卓伯源 黃秀芳 邱建富

延伸閱讀

震撼彈！彰化縣府參議柯呈枋表態參選縣長 藍白已4個可能人選

新北助推彰化農產 今起11天板橋大遠百辦彰化優鮮展售會

影／財劃法後…鄉鎮路燈電費不補助了 張啟楷：行政院出奧步

逾期未提名中選會新人事 張啓楷轟卓榮泰擺爛違法亂紀

相關新聞

務必派師參加防詐研習惹反彈 中市：鼓勵性質，公文用詞欠妥

台中市教育局日前發函轄內各國、高中，要求各校9月25日「務必」派遣行政人員與專任教師參加校園防詐研習，引發基層教師反彈，...

柯呈枋表態爭取選彰化縣長 藍白陣營4搶1

下屆彰化縣長選舉藍白陣營人選持續增溫。原本國民黨內被看好的接班人選是立委謝衣鳯及前副縣長洪榮章，民眾黨立委張啓楷也積極表...

南投旅遊抽獎240萬汽車 秋天出門不只賞景還可能開特斯拉回家

秋高氣爽，正是旅遊好時節！南投縣政府今天宣布，9月15日起推出「南投旅遊好康月」，為期兩個月，遊客能深入體驗南投好山好水...

蔥價飆高！靠這科技不怕青蔥泡水 青農穩賺

葉菜批發價回跌，青蔥高居不下，溪湖鎮果菜市場今批發均價245.9元，田間有健康青蔥的農民賺到了，試用木黴菌防治青蔥潮濕腐...

震撼彈！彰化縣府參議柯呈枋表態參選縣長 藍白已4個可能人選

下屆彰化縣長選舉，國民黨原被認為最可能的人選是立委謝衣鳯及前副縣長洪榮章，後來民眾黨立委張啓楷也希望成為「最好的人選」，...

彰師大「便當街」設人行道受阻 市公所盼擴大納入學士街

彰化師範大學進德校區前有「便當街 」之稱的進德路與實踐路段，由於騎樓及道路遭占用、違停嚴重，形成行人被迫與車爭道等亂象，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。