柯呈枋表態爭取選彰化縣長 藍白陣營4搶1

下屆彰化縣長選舉藍白陣營人選持續增溫。原本國民黨內被看好的接班人選是立委謝衣鳯及前副縣長洪榮章，民眾黨立委張啓楷也積極表態，近日更傳出縣府參議、前副縣長柯呈枋有意投入，他昨天鬆口證實「我一直在路上」，若藍白合將形成4人競爭局面。

民進黨方面，立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前縣黨部主委邱建富都已掛看板表態爭取提名，綠營同樣呈現4搶1態勢，讓下屆縣長選戰熱度升高。

柯呈枋現為縣府參議，主要協助縣長王惠美跑行程，也藉機累積個人能量。地方早有傳聞他有意爭取提名，他坦言已向地方人士表達參選意願，並指出自己與謝衣鳯、洪榮章、張啓楷將「3缺1」變「4人同行」，希望透過民調增加討論度。

他強調，目前跑基層行程多集中鹿港與和美，獲得不少鄉親鼓勵，並已向王惠美報告參選意向，王僅回應「依照黨內程序辦理」。

洪榮章則回應，國民黨人才濟濟，每個人都有權利爭取。

柯呈枋出身彰化伸港，家境清寒，靠苦讀考取公務員，歷任法務部科長、彰縣計畫處長、勞工處長、副縣長及勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長。

他曾受前縣長卓伯源力挺投入國民黨縣長初選，卻敗給林滄敏，之後當選立委，但連任失利，目前擔任縣府參議，行政與選舉資歷完整。

若藍白合，謝衣鳯、張啓楷同為現任立委；洪榮章、柯呈枋皆有副縣長經歷；洪、張還都當過工策會總幹事；謝衣鳯是現任黨部主委，洪榮章也曾任南投縣黨部主委。4人資歷各有優勢。

地方人士分析，藍白人選仍取決於雙方是否整合成功，以及王惠美態度與未來動向，特別是她是否回鍋選立委，都將影響布局。目前情勢仍真真假假，尚難定論。