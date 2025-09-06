務必派師參加防詐研習惹反彈 中市：鼓勵性質，公文用詞欠妥

台中市教育局日前發函轄內各國、高中，要求各校9月25日「務必」派遣行政人員與專任教師參加校園防詐研習，引發基層教師反彈，批評行政減量淪為口號。教育局則澄清，研習原屬鼓勵性質，公文用詞欠妥，將檢討改進。

教育局2日發文，將與富邦人壽共同舉辦「公私協力優化校園識詐防護網」研習，時間訂於9月25日下午1時30分至5時30分，並規定各校須派行政與專任教師等4人參加，參加人員可准予公（差）假。

此舉立刻引起教育產業工會不滿。工會指出，新學期才開學，教師正忙於各項起始工作，如今又被要求參加研習，顯然成為額外負擔。

有國中教師抱怨，教育局長期將與教學無關的工作推給教師，包括交通導護、性平教育、霸凌防治、愛心餐券發放等，如今還要加上反詐研習，讓第一線人員疲於奔命。

有高職教師則反映，校園內經常出現暴力衝突、特殊生狀況、學生違法或藥物濫用事件，甚至放學後或寒暑假期間，也常發生安全事故，都得由教師第一時間處理。近年校園已無教官編制，校安人力也難以補足，如今再被要求承擔反詐工作，直言「這是要逼死誰？」

工會進一步批評，教育局公文明言「務必」派員，但許多學校師資短缺，行政業務繁重，根本抽不出人力。若無法派員，還須另行報告，形同增加更多行政文書，直呼「好大的官威」。工會呼籲，市府既然標榜「行政減量」，就應真正落實，而非將教師當成萬能替代人力，並點名市長盧秀燕應出面督促教育局檢討。

教育局昨則回應，研習主要針對詐騙手法演進、個資與隱私外洩風險及正確應對方式進行分享，原意是透過校園建立防護意識，並無強制各校派員，公文用詞「務必」確有檢討空間，將持續改進文字表述，避免引起誤解，並強調希望教師能依需求自主參加，不要因此失去研習的推動美意。