台中成年禮孔廟登場限額150人 9/8開放線上報名

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市成年禮10月25日在孔廟登場，限額150名學子將接受「三加禮」祝福，圖為昔日三加禮儀式。圖／台中市民政局提供
台中市政府將於10月25日在台中孔廟舉辦「114年祈福成年禮」，活動名額限150人，並贈送參與學子知名品牌後背包、客製化鴨舌帽及活動上衣，象徵承擔責任、勇敢逐夢。線上報名將於9月8日上午10時起開放，凡設籍台中或於台中就學、年齡16至20歲的青年均可報名參加。

體驗一生一次的成年盛典！台中市祈福成年禮10月25日將在台中市孔廟登場，限額150名青年學子參加，並贈後背包、鴨舌帽及活動上衣等三加禮，祝福學子邁向人生新旅程。線上報名9月8日上午10時開跑，歡迎16至20歲設籍台中或於台中就學的青年學子踴躍報名。

民政局長吳世瑋表示，成年象徵著責任的開始與人生的新階段，市府每年舉辦成年禮，不僅是祝福青年，也期許學子能勇於承擔、勇敢追夢，並以實際行動回饋社會。成年禮當天將舉行「三加禮」儀式，象徵責任、感恩與勇氣，讓青年正式告別童年，邁向嶄新人生。

北區公所區長戴燕如指出，主題定為「夢想進行式，未來由我來定義」，以「未來車站」意象設計整體儀式，象徵學子在人生旅途的起點，帶著夢想與勇氣啟程。活動現場將以多種動態形象呈現青年多元與探索的精神，有人拖著行李象徵啟程，有人雀躍跳起展現憧憬，也有人彼此交談分享夢想，寓意青春相遇、互相鼓舞。

青年 台中市

