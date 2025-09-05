彰縣這分局昔是公墓 中元普度請法師主持科儀、萬善祠上香

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑警分局舉辦中元普度。圖／民眾提供
彰化縣芳苑警分局舉辦中元普度。圖／民眾提供

明天是農曆7月15日，多數民眾準備明天「大普」，公家機關多選擇最近兩天內辦理普度，芳苑警分局祈求治安良好、交通順暢，溪湖警分局辦公大樓用地昔日是公墓土地，請法師帶領普度「好兄弟」，也到鄰近萬善祠上香，祈求轄區平安。

芳苑警分局轄區內有台61快速道路、台17、台76等多條交通要道，交通平安順暢格外重要，分局按照慣例準備三牲、水果、飲料、餅乾、金紙等物資，在分局前廣場舉辦中元普度，專人恭讀祈福文疏。

分局長宋俊良帶領2名副分局長、局內人員、分局所屬內外勤單位主管，祈求分局員工身體健康，工作順利，轄區治安良好，交通平安順行。

溪湖鎮公所20多年前變更清葬後的殯葬用地為機關用地，興建鎮公所和鎮代會新辦公大樓、溪湖警分局辦公大樓、溪湖衛生所，無主骨骸放在南邊萬善祠。

溪湖警分局舉辦中元普度與眾不同之處，除了普度，還請法師主持科儀及誦念經文。普度結束後，分局長蔡宏澤帶領2名副局長、轄區所屬單位主管，隨法師到萬善祠上香，全員向先民行禮，法師祝禱祈求合境平安，蔡宏澤和警分局人員希望先民庇佑溪湖區三鄉鎮治安和交通都平安。

地方人士指出，各公家機關大樓剛蓋好的那幾年，多次舉辦盛大超度法會，平靜後的每年農曆7月普度都很慎重，溪湖警分局今年也不例外，豐盛物資之外，照例請來法師主持儀式。

