南投旅遊抽獎240萬汽車 秋天出門不只賞景還可能開特斯拉回家

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
「南投旅遊好康月」起跑，在縣內單筆購物500元就可參加抽獎，最大獎是市值240萬元特斯拉電動車。圖／南投縣政府提供
「南投旅遊好康月」起跑，在縣內單筆購物500元就可參加抽獎，最大獎是市值240萬元特斯拉電動車。圖／南投縣政府提供

秋高氣爽，正是旅遊好時節！南投縣政府今天宣布，9月15日起推出「南投旅遊好康月」，為期兩個月，遊客能深入體驗南投好山好水，只要在縣內單筆消費滿500元，即可參加抽獎，還有機會將市值240萬元的特斯拉汽車開回家。

南投縣副縣長王瑞德代表縣長許淑華今天宣布好康月方案，縣議員林儒暘、張秀枝、林芳伃，以及多家觀光業者到場共襄盛舉，氣氛熱鬧。

王瑞德說，秋天不僅是旅遊最佳季節，南投各項活動也進入高峰期，包括日月潭萬人泳渡、南投世界茶業博覽會，以及10月10日的國慶焰火秀；此外，10月茶博期間推出的「茶鄉小旅行」，將帶遊客深入茶園，體驗在地文化。

為提高中獎機會，縣府推出加碼方案，遊客若在縣內永續店家消費，或前往南投、草屯、名間、中寮、國姓、仁愛、信義等鄉鎮購物，同樣可獲得抽獎資格。團體旅遊方面，縣府也祭出競賽獎勵：旅行業者帶團來南投觀光，參與人數越多，中獎機會越大；若住宿或參加國慶焰火、茶博活動，則人數將額外計算，最高可獲25萬元獎金。此次活動總獎項超過800個，包括Gogoro電動機車、iPhone、Switch，以及南投在地遊程體驗券與大禮包，讓遊客滿載而歸。

「南投旅遊好康月」正值雙十國慶假期，縣府也與台北、花蓮、新竹縣、新竹市、苗栗、台中、彰化、雲林及嘉義市合作，推出「十全十美縣市引客」方案。超過百項跨縣市旅遊優惠與獎勵活動同步登場，鼓勵村里團體、志工組織、員工旅遊及校外教學互訪交流，帶動觀光產業升級，吸引更多國內外旅客走進南投、愛上南投。

「南投旅遊好康月」起跑，在縣內單筆購物500元就可參加抽獎，最大獎是市值240萬元特斯拉電動車。圖／南投縣政府提供
「南投旅遊好康月」起跑，在縣內單筆購物500元就可參加抽獎，最大獎是市值240萬元特斯拉電動車。圖／南投縣政府提供
「南投旅遊好康月」起跑，在縣內單筆購物500元就可參加抽獎，最大獎是市值240萬元特斯拉電動車。圖／南投縣政府提供
「南投旅遊好康月」起跑，在縣內單筆購物500元就可參加抽獎，最大獎是市值240萬元特斯拉電動車。圖／南投縣政府提供
「南投旅遊好康月」起跑，在縣內單筆購物500元就可參加抽獎，最大獎是市值240萬元特斯拉電動車。圖／南投縣政府提供
「南投旅遊好康月」起跑，在縣內單筆購物500元就可參加抽獎，最大獎是市值240萬元特斯拉電動車。圖／南投縣政府提供

