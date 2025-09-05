「森林中的派出所」終於完工 大雅六寶派出所守護中科

號稱是「森林中的派出所」的六寶派出所，過去原為空軍及陸軍閒置營區，一度被附近居民占用養雞、種菜、棄置垃圾，地方歷經近20年奔走下，光是土地取得就歷經波折，但配合大雅區人口漸增且地方不斷發展，派出所從無到有，後續又面臨經費不足的窘境，得到立委楊瓊瓔爭取軍方用地及3700萬元補助，終於即將完工年底進駐。

六寶里長步佔鐘說，從閒置營區被占用到棄置垃圾，環境髒亂，兩年前終於得到前鄉長吳顯森及立法委員楊瓊瓔的爭取活化，從槌球場到派出所拔地而起，造福鄉里，大雅區長林麗蓉及六寶、忠義、秀山、橫山里一同出席簡報，得知目前進度已達100%，正進行驗收及申請使用執造，預計今年12月即可落成進駐辦公，大家都感到非常開心。

立委楊瓊瓔宣布表示，總經費達7384萬元的六寶派出所新建工程，為地下1層、地上2層鋼筋混凝土建築，中央出資3700萬的工程已順利完成，年底即可正式進駐，感謝中央與地方政府攜手合作，屆時將守護中科周邊地區治安。

楊瓊瓔並說，此地原為空軍及陸軍閒置營區，早在2007年起便和前大雅鄉長的吳顯森，開始奔走增設派出所，兩人鍥而不捨，透過無數次協調，終於成功爭取國防部及國產署同意撥用，初期作為槌球場，並為日後籌建派出所保留用地；之後市府雖於2021年核列4884萬元預算，但全球通膨、俄烏戰爭導致國際原物料大漲，加上國內營建業缺工缺料，使工程預算嚴重不足。