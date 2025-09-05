快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

聽新聞
0:00 / 0:00

「森林中的派出所」終於完工 大雅六寶派出所守護中科

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
六寶派出所過去原為空軍及陸軍閒置營區，配合大雅區人口漸增，派出所從無到有年底可進駐。記者黑中亮／攝影
六寶派出所過去原為空軍及陸軍閒置營區，配合大雅區人口漸增，派出所從無到有年底可進駐。記者黑中亮／攝影

號稱是「森林中的派出所」的六寶派出所，過去原為空軍及陸軍閒置營區，一度被附近居民占用養雞、種菜、棄置垃圾，地方歷經近20年奔走下，光是土地取得就歷經波折，但配合大雅區人口漸增且地方不斷發展，派出所從無到有，後續又面臨經費不足的窘境，得到立委楊瓊瓔爭取軍方用地及3700萬元補助，終於即將完工年底進駐。

六寶里長步佔鐘說，從閒置營區被占用到棄置垃圾，環境髒亂，兩年前終於得到前鄉長吳顯森及立法委員楊瓊瓔的爭取活化，從槌球場到派出所拔地而起，造福鄉里，大雅區長林麗蓉及六寶、忠義、秀山、橫山里一同出席簡報，得知目前進度已達100%，正進行驗收及申請使用執造，預計今年12月即可落成進駐辦公，大家都感到非常開心。

立委楊瓊瓔宣布表示，總經費達7384萬元的六寶派出所新建工程，為地下1層、地上2層鋼筋混凝土建築，中央出資3700萬的工程已順利完成，年底即可正式進駐，感謝中央與地方政府攜手合作，屆時將守護中科周邊地區治安。

楊瓊瓔並說，此地原為空軍及陸軍閒置營區，早在2007年起便和前大雅鄉長的吳顯森，開始奔走增設派出所，兩人鍥而不捨，透過無數次協調，終於成功爭取國防部及國產署同意撥用，初期作為槌球場，並為日後籌建派出所保留用地；之後市府雖於2021年核列4884萬元預算，但全球通膨、俄烏戰爭導致國際原物料大漲，加上國內營建業缺工缺料，使工程預算嚴重不足。

市議員吳呈賢、吳建德表示，大雅區六寶、忠義、秀山、橫山等四里緊鄰中科園區，近年外來就業人口激增，中科作為國家級產業重鎮，六寶派出所辦公廳舍新建工程終獲內政部警政署補助3700萬元，加上市府追加預算，補足經費缺口，才讓工程順利發包興建。

六寶派出所過去原為空軍及陸軍閒置營區，配合大雅區人口漸增，派出所從無到有年底可進駐。記者黑中亮／攝影
六寶派出所過去原為空軍及陸軍閒置營區，配合大雅區人口漸增，派出所從無到有年底可進駐。記者黑中亮／攝影

楊瓊瓔 台中市

延伸閱讀

龔明鑫接經長 楊瓊瓔爆料：「丟連結」給立委填可拜會時間

要立委填表單選拜會時間 剛上任的經長龔明鑫道歉了

台中潭子潭富路二段160巷道路窄無法會車 拓寬年底完工

楊瓊瓔爭取8千萬「改善中市23校老舊廁所」 4萬名學生受惠

相關新聞

震撼彈！彰化縣府參議柯呈枋表態參選縣長 藍白已4個可能人選

下屆彰化縣長選舉，國民黨原被認為最可能的人選是立委謝衣鳯及前副縣長洪榮章，後來民眾黨立委張啓楷也希望成為「最好的人選」，...

蔥價飆高！靠這科技不怕青蔥泡水 青農穩賺

葉菜批發價回跌，青蔥高居不下，溪湖鎮果菜市場今批發均價245.9元，田間有健康青蔥的農民賺到了，試用木黴菌防治青蔥潮濕腐...

南投旅遊抽獎240萬汽車 秋天出門不只賞景還可能開特斯拉回家

秋高氣爽，正是旅遊好時節！南投縣政府今天宣布，9月15日起推出「南投旅遊好康月」，為期兩個月，遊客能深入體驗南投好山好水...

彰師大「便當街」設人行道受阻 市公所盼擴大納入學士街

彰化師範大學進德校區前有「便當街 」之稱的進德路與實踐路段，由於騎樓及道路遭占用、違停嚴重，形成行人被迫與車爭道等亂象，...

水五金田園聚落送審內政部 生活核心區改分期推動將再公展

經濟部長龔明鑫9月2日到彰化與水五金業者座談，業者期盼「水五金田園生產聚落特定區」案能盡快審定，彰化縣府建設處指出，該案...

中市2歷史建築作為青創基地 招募45歲以下青年進駐創業

台中市勞工局選定光復新村及審計新村設置青創基地，扶植並激發青年的創業能量。勞工局表示，光復新村此次釋出14個空間、審計新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。