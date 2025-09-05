蔥價飆高！靠這科技不怕青蔥泡水 青農穩賺

葉菜批發價回跌，青蔥高居不下，溪湖鎮果菜市場今批發均價245.9元，田間有健康青蔥的農民賺到了，試用木黴菌防治青蔥潮濕腐爛的青農洪鈿豐今經驗分享，種植青蔥遵照農試所7字訣，躲過丹娜絲颱風豪雨及後來多場大雨。

台中區農業改良場博士陳俊士研發TCT301木黴菌、台中區農改場助理研究員許晴情研發中性亞磷酸「泰霖50」技轉量產，輔導洪鈿豐執行農業部主管科技專案計畫，試用含有木黴菌的有機質堆肥等農作物營養品，挺過淹水、病蟲害、「蔥癌」捲葉炭疽病，今在田間舉辦觀摩會，芳苑鄉長林保玲、鄉農會主管及農試所、農改場學者到場。

洪鈿豐說，實驗組青蔥使用木黴菌稀釋液，對照組採傳統農法，同時遵行農業試驗所指導種蔥7字訣「種、田、肥、水、管、藥、材」，經歷多場豪大雨和淹水，傳統農法的青蔥根系腐爛約兩成，使用木黴菌的全數存活且強壯分孽多。

農業博士邱一中表示，實驗組又分兩種，一是蔥苗沾木黴菌粉後種植，另一種蔥苗定植後噴灑，噴灑的用量節省一半，但效果輸給直接沾粉，施用木黴菌的青蔥頂多一、兩根黃化，不影響全株健康，目前蔥價高居不下都因災後青蔥大減產，近日每分地批發價40萬元，是無災害時期10萬元的數倍，田間有健康青蔥的農民賺到了。

被稱作「蔥師父」農試所植病組研究員黃晉興傳授種蔥3撇步「種健康蔥苗、蔥苗與青蔥分開管理、八十分的韌性農法」。台中區農改場研究員陳俊位從實驗結果，說明青蔥施用好菌沒「臭頭爛根」，能順利成長收穫。