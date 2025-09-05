震撼彈！彰化縣府參議柯呈枋表態參選縣長 藍白已4個可能人選

下屆彰化縣長選舉，國民黨原被認為最可能的人選是立委謝衣鳯及前副縣長洪榮章，後來民眾黨立委張啓楷也希望成為「最好的人選」，政壇近日又傳出現任縣府參議、前副縣長柯呈枋也有意投入，柯呈枋今天證實 「我一直在路上」，如果藍合白就有4個可能人選。

民進黨目前檯面上也有4人爭取下屆彰化縣長黨內提名，分別是立委黃秀芳、陳素 月及現任彰化市長林世賢、前縣黨部主委邱建富，目前均已掛上看板表態。相對於藍白的四個人選，彰化縣下屆縣長的提名之戰，將十分熱鬧而好看。

柯呈枋現職參議，主要為縣長王惠美跑行程，也為個人累積選舉的能量，地方早有傳聞，他會投入爭取下屆縣長提名，但他一直沒有承認，直到近日他向地方人士表明，稱他已與表態爭取下屆縣長提名的前副縣長洪榮章提到 ，「目前洪榮章與謝衣鳳、張啟楷3缺1，我也會一起參加民調相互拉抬，增加討論度」。

「其實我一直在路上」，柯呈枋直到今天才鬆了口風，他說，他現在主要在跑鹿港及和美地區行程，很多鄉親都支持他出來參選縣長，為彰化而努力。他說，已跟縣長王惠美表示要選縣長，王縣長表示依照黨的提名程序走。

對於柯呈枋擬爭取國民黨下屆縣長提名，洪榮章表示，國民黨人才濟濟，每個人都有參選權利。

柯呈枋是彰化縣伸港人，出身清寒，靠著苦學出身考取公務員，曾任法務部科長、彰化縣政府計畫處長、勞工處長、彰化縣副縣長、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長；他曾經獲前縣長卓伯源強力支持，投入國民黨彰化縣長初選，但敗給林滄敏，後來當選第九屆彰化縣第一選區立委，競選連任卻失利，現任彰化縣政府參議，無論行政或選舉均有相當經歷。

如果下屆縣長藍白合，目前這四位可能參選人中，洪榮章及柯呈枋都當過彰化縣副縣長，洪榮章與白營張啓楷都有彰化縣工策會總幹事經歷，謝衣鳯與張啓楷都是現任立委，謝衣鳯是現任國民黨彰化縣黨部主委，而洪榮章則曾擔任國民黨南投縣黨部主委，四人經歷相當，各有勝場。