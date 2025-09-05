水五金田園聚落送審內政部 生活核心區改分期推動將再公展

經濟部長龔明鑫9月2日到彰化與水五金業者座談，業者期盼「水五金田園生產聚落特定區」案能盡快審定，彰化縣府建設處指出，該案已於7月15日送交內政部都市計畫委員會大會審議，委員雖然初步同意，但因報部版本與大會審議內容有差異，大會要求再辦一次公開展覽，徵詢民眾意見後才能進一步審定。

鹿港頂番婆地區是全國最重要的水五金產業聚落，長年因未登記工廠設於農業區而衍生問題。行政院2018年將「彰化水五金田園生產聚落特定區計畫」列為國家重大建設，計畫總面積785公頃，其中719公頃從特定農業區變更為一般農業區，並在產業專區規劃公園、產業服務中心及25米隔離綠帶。

龔明鑫與水五金業者座談後曾表示，「水五金田園生產聚落特定區」會讓中央和地方趕快執行，經過內政部審查趕在年底完成。

彰化縣府建設處長陳昌茂說，該案歷經內政部多次小組會議，原先版本將聚落左側30公頃列為優先開發產業專區，另聚落密集區域劃設70多公頃為生活核心區，在小組審議時，改將生活核心區分四期推動，第一期先開發11公頃，其餘再分三期逐步進行，因此大會要求再次公開展覽，讓居民更清楚規劃內容，若之後獲審定，市地重劃即可正式啟動。

水五金田園生產聚落計畫至今已歷經9年還未核定公布，目前聚落內已有40多家業者選擇依工廠管理輔導法走合法化程序，不加入重劃。陳昌茂指出，會尊重業者的選擇，即便不參與重劃，業者仍須依規劃留設公設、綠帶與聯外道路，且工輔法設有期限，2040年前未登記工廠必須在輔導下完成合法化，並最終取得工廠登記。

有水五金業者認為，擔心水五金聚落計畫有變數，若先依工輔法取得特定工廠登記，僅剩用地變更這一步，會相對踏實，「先拿到入場券，心裡比較安心」。