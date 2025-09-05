彰師大「便當街」設人行道受阻 市公所盼擴大納入學士街

彰化師範大學進德校區前有「便當街 」之稱的進德路與實踐路段，由於騎樓及道路遭占用、違停嚴重，形成行人被迫與車爭道等亂象，彰化市公所規畫畫設標線型人行道改善，進德路段昨天卻第四度流標，將再檢討招標內容，實踐路段也因多數商家反對，有待溝通。

彰化師大進德校區大門前的進德路約50公尺路段，再往南轉到實踐路到彰化師大附工前，沿路餐飲店林立，有「便當街」之街，每當用餐時間，都湧來大批學生、附近居民前往消費，卻因道路及騎樓被占用、違停嚴重，人行空間不足，彰師大學生會即曾針對「便當街」做過調查問卷，有87.2%受訪學生表示在路上感到不安全。

彰化市公所編列500萬元經費，先就彰化師大進德校區前50公尺的進德路段規畫畫設標線型人行道，將騎樓打通、路障撤走，將道路、騎樓整平，並重畫標線，除了人行道外，並有機車專用停車格及店家卸貨停車格等，改善進德路交通亂象。雖然已獲兩側多數同意，但市公所發包時，由於廠商考量必須拆除商家部分設施，將面臨阻力，因此投標意願低，造成昨天第四次流標。

至於「便當街」從進德路到彰化師大附工約兩百公尺路段，推展也不順利。市公所曾邀學生、兩側住戶及商家討論意見，多數商家持反對立場，市公所正在審查廠商提出的基本設計，完成後，會再與住戶、商家開說明會，取得共識後，即會向內政部國土署爭取補助經費，再辦理發包。