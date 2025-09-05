聽新聞
0:00 / 0:00
彰師大「便當街」設人行道受阻 市公所盼擴大納入學士街
彰化師範大學進德校區前有「便當街 」之稱的進德路與實踐路段，由於騎樓及道路遭占用、違停嚴重，形成行人被迫與車爭道等亂象，彰化市公所規畫畫設標線型人行道改善，進德路段昨天卻第四度流標，將再檢討招標內容，實踐路段也因多數商家反對，有待溝通。
彰化師大進德校區大門前的進德路約50公尺路段，再往南轉到實踐路到彰化師大附工前，沿路餐飲店林立，有「便當街」之街，每當用餐時間，都湧來大批學生、附近居民前往消費，卻因道路及騎樓被占用、違停嚴重，人行空間不足，彰師大學生會即曾針對「便當街」做過調查問卷，有87.2%受訪學生表示在路上感到不安全。
彰化市公所編列500萬元經費，先就彰化師大進德校區前50公尺的進德路段規畫畫設標線型人行道，將騎樓打通、路障撤走，將道路、騎樓整平，並重畫標線，除了人行道外，並有機車專用停車格及店家卸貨停車格等，改善進德路交通亂象。雖然已獲兩側多數同意，但市公所發包時，由於廠商考量必須拆除商家部分設施，將面臨阻力，因此投標意願低，造成昨天第四次流標。
至於「便當街」從進德路到彰化師大附工約兩百公尺路段，推展也不順利。市公所曾邀學生、兩側住戶及商家討論意見，多數商家持反對立場，市公所正在審查廠商提出的基本設計，完成後，會再與住戶、商家開說明會，取得共識後，即會向內政部國土署爭取補助經費，再辦理發包。
面對進德路、實踐路推動標線型人行道一再受阻，市公所研議擴大將較為單純的學士街納入，提高廠商投標意願，由於學士街東側是彰化師大圍牆，市公所已行文彰化師大，希望能支持這項規畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言