中市警攜手靜宜大學 5大面向守護學子安全

中央社／ 台中5日電

為推動校園治安工作，防範犯罪進入校園，台中市警察局攜手靜宜大學今天簽署「校園安全合作備忘錄」，反詐、反毒、婦幼安全與交通安全建立合作機制，守護學子安全。

「校園安全合作備忘錄」簽約儀式今天在靜宜大學登場，台中市警察局長吳敬田與靜宜大學校長林思伶代表簽署。雙方將加強資訊共享、建立快速通報管道，規劃系列防制詐騙、毒品防治、暴力預防、婦幼保護及交通安全宣導活動，讓防制犯罪觀念深入校園。

林思伶表示，警察對人民最大的貢獻，需要他們的時候隨時出現，今天的合作希望讓大家感受到，校園內每個角落都有守護的力量，往返校園的路途也有安全的陪伴，遇到突發狀況時，第一時間警察會伸出援手，這樣的合作是愛的聯盟。

吳敬田提到台灣詐騙猖獗，投資詐騙動輒遭詐千萬元，希望透過學生進而影響家人，全民防治詐騙。此次校園安全合作備忘錄，希望透過師生一同防詐。另在教育宣導及治安防護演練等措施，有效提升校園安全防護網，強化警民合作，營造「安全、安心、零犯罪」的校園環境。

警察局強調，未來將持續與各級學校深化合作關係，善用警政資源，推動犯罪預防與安全教育，讓台中市成為全國最安全、最宜居的城市。

詐騙 警察 校園安全 靜宜大學

