快訊

韓國瑜勸進？趙少康拋話：盧朱郝都不出來 我可以考慮選黨主席

三中案證據提示完畢 11點開始辯論 馬英九：我無罪

台灣寶可夢中心開賣12款新品！皮卡丘咖哩飯娃娃太可愛 還有1用途

聽新聞
0:00 / 0:00

最熱血董座！吳春山見血暈針連24年…農曆7月辦捐血共募1.8萬袋血

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
麗明營造董事長吳春山見血會暈針，他因應農曆7月常有血荒，連24年舉辦捐血活動。圖／吳春山提供
麗明營造董事長吳春山見血會暈針，他因應農曆7月常有血荒，連24年舉辦捐血活動。圖／吳春山提供

國內知名營造大廠麗明營造董事長吳春山見血會暈針，他因應農曆7月常有血荒，連24年舉辦捐血活動，沒有因疫情而停歇，共募集1萬8043袋血。吳春山宣布，9月10日起一連三天，將在麗明營造總部前舉行麗明營造第24屆公益捐血活動，歡迎企業及民眾踴躍參與。

吳春山說，他年輕時，老闆的兒子跌倒流血如注，協助就醫後，心裡衝擊太大，看到血會暈針，但即便如此，麗明營造前21年都由他打頭陣捐血，護理師扎針取血時，別過頭去；他還捐出二輛送血車，有次帶媽媽就醫時，在醫院看到麗明營造捐的送血車，當場感動到熱淚盈眶，沒想到自己捐的捐血車會幫到自己家人。

吳春山指出，麗明營造公益捐血活動第一屆2001年一輛捐血車、募得125袋熱血開始，經歷疫情不間斷，到現在三天每天出動三輛車，背後正是因為越來越多夥伴的加入，包括營建業、金融業、社福團體、扶輪社等30多個機構陸續加入，光去年募得2003袋血，創下歷史新高，累計至去年募得1萬8043袋血。

吳春山說明，此刻全台血庫正面臨農曆七月的年度危機，醫院需求不減，但捐血人數因民俗禁忌而銳減，今年盼更多人加入這場「破除迷思救人命」的行動。

「麗明捐血24．愛心持續奔馳」活動時間為9月10至12日、每日上午9時至下午4時在台中市西屯區府會園道169號麗明營造總部大樓前方，現場安排表演節目。

好禮回饋：成功捐血250CC贈送神秘福袋＋摸彩券1張；成功捐血500CC贈送神秘福袋＋摸彩券2張。摸彩大獎：最大獎市價1萬9800元捷安特Halfway自行車等。貼心提醒請攜帶身分證並配戴口罩，全程配合防疫措施。

捐血

延伸閱讀

立委林俊憲台南號召捐血 逾120袋挹注血庫

「喜樂方舟」園區先蓋再說 尚缺2億…吳春山募款：歡迎共襄盛舉

新北淡水獅子會公益捐血 好料贈品目標1300袋

罕見「北血南送」！中南部血庫因風災鬧血荒 急求支援數千袋

相關新聞

最熱血董座！吳春山見血暈針連24年…農曆7月辦捐血共募1.8萬袋血

國內知名營造大廠麗明營造董事長吳春山見血會暈針，他因應農曆7月常有血荒，連24年舉辦捐血活動，沒有因疫情而停歇，共募集1...

彰化東螺溪戀戀欒樹節陷巧婦無米之炊 不排除今年最後一屆

彰化縣東螺溪最具代表性的年度活動「戀戀欒樹節」，陷入經費籌募困難的窘境，過去支援的機關團體各有規畫，不是補助大縮水就意「...

台中公共設施半年受理69件國賠 道路試辦AI巡檢

台中市政府今年上半年收到99件國賠案件，求償金額超過百萬元，逾7成案件是道路相關設施引發意外，議員建議市府建立更嚴謹的巡...

廣角鏡／迷你紅線誤導違停 民盼完整畫設

台中市大里區多處路口出現僅1公尺長的「迷你紅線」，不符10公尺規定，市議員江和樹指出，部分駕駛誤以為紅線外可停車卻遭開罰...

公園頻遭丟垃圾！南投埔里清潔隊不忍了 PO照緝凶喊話1件事

垃圾不落地在台灣推動宣導逾20年，雖仍偶聞亂丟垃圾狀況，但多在偏僻或隱密處，南投埔里長壽、北安等公園近期卻見民眾大剌剌棄...

「公所牌」好康！員林公所補助免費套袋 還有最高3000元農機補助

彰化縣員林市公所為減輕農民負擔，今年除了有補助農民採購農機，代理市長賴致富說，希望能鼓勵更多青年返鄉投入農業，而公所也有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。