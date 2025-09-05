最熱血董座！吳春山見血暈針連24年…農曆7月辦捐血共募1.8萬袋血

國內知名營造大廠麗明營造董事長吳春山見血會暈針，他因應農曆7月常有血荒，連24年舉辦捐血活動，沒有因疫情而停歇，共募集1萬8043袋血。吳春山宣布，9月10日起一連三天，將在麗明營造總部前舉行麗明營造第24屆公益捐血活動，歡迎企業及民眾踴躍參與。

吳春山說，他年輕時，老闆的兒子跌倒流血如注，協助就醫後，心裡衝擊太大，看到血會暈針，但即便如此，麗明營造前21年都由他打頭陣捐血，護理師扎針取血時，別過頭去；他還捐出二輛送血車，有次帶媽媽就醫時，在醫院看到麗明營造捐的送血車，當場感動到熱淚盈眶，沒想到自己捐的捐血車會幫到自己家人。

吳春山指出，麗明營造公益捐血活動第一屆2001年一輛捐血車、募得125袋熱血開始，經歷疫情不間斷，到現在三天每天出動三輛車，背後正是因為越來越多夥伴的加入，包括營建業、金融業、社福團體、扶輪社等30多個機構陸續加入，光去年募得2003袋血，創下歷史新高，累計至去年募得1萬8043袋血。

吳春山說明，此刻全台血庫正面臨農曆七月的年度危機，醫院需求不減，但捐血人數因民俗禁忌而銳減，今年盼更多人加入這場「破除迷思救人命」的行動。

「麗明捐血24．愛心持續奔馳」活動時間為9月10至12日、每日上午9時至下午4時在台中市西屯區府會園道169號麗明營造總部大樓前方，現場安排表演節目。

好禮回饋：成功捐血250CC贈送神秘福袋＋摸彩券1張；成功捐血500CC贈送神秘福袋＋摸彩券2張。摸彩大獎：最大獎市價1萬9800元捷安特Halfway自行車等。貼心提醒請攜帶身分證並配戴口罩，全程配合防疫措施。