彰化東螺溪戀戀欒樹節陷巧婦無米之炊 不排除今年最後一屆

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣2024東螺溪戀戀欒樹節設攤攤位破紀錄，有105攤，相當多元熱鬧。本報資料照片，記者簡慧珍／攝影
彰化縣2024東螺溪戀戀欒樹節設攤攤位破紀錄，有105攤，相當多元熱鬧。本報資料照片，記者簡慧珍／攝影

彰化縣東螺溪最具代表性的年度活動「戀戀欒樹節」，陷入經費籌募困難的窘境，過去支援的機關團體各有規畫，不是補助大縮水就意「意思意思一下」，主辦單位萌生退意，不排除今年是最後一屆，努力圓滿辦完就向社會大眾說「珍重再見」。

彰化縣是花木重要產地，春季到秋季都有相關賞花活動，在彰化母親河東螺溪（舊濁水溪）北岸舉辦的戀戀欒樹節，是縣內少數由公民團體集結社會資源籌辦，從無到有，從東螺發飄散畜牧廢水臭味到現今無味，讓民眾看到東螺溪的美也看到東螺溪的改變，東螺溪台灣欒樹美景因此登上熱搜榜。

戀戀欒樹節今年邁入第九年（屆），卻面臨巧婦難為無米之炊。湖埔社大今指出，彰化在地產業型態為中小型企業，受美國對等關稅、政府機關各規畫大型活動等多項因素影響，今年募款和補助都不如預期，截至目前距離舉辦預算仍有距離，處境可說相當困難。

湖埔社大表示，戀戀欒樹節主要訴求是重新營造東螺溪水環境，形塑東螺溪觀光旅遊特色，不以營利為目的，很感謝過去8年公司企業、政府機關協助及社會大眾肯定，今年原以為可像過去順利進行，卻因經費來源緊縮及物價上漲，籌辦過程始料未及的辛苦，若無法逆轉這種狀況，活動今年辦完不排除畫下句點。

溪湖地方人士指出，戀戀欒樹節已衝出知名度，年年獲許多公司企業贊助摸彩品，但舉辦活動需要經費，政府機關寬列預算補助掛名指導或主辦，帶起戀戀欒樹節的湖埔社區大學和彰化縣就業能力教育協會退居承辦單位，能讓公民團體在經費較寬裕的情形下可招募更多在地及周邊社區、特色攤商共襄盛舉，若因斷炊停辦未免可惜。

彰化縣溪湖鎮東螺溪台灣欒樹林蔭大道鋪灑金黃小花。本報資料照片，記者簡慧珍／攝影　
彰化縣溪湖鎮東螺溪台灣欒樹林蔭大道鋪灑金黃小花。本報資料照片，記者簡慧珍／攝影　

濁水溪 公民團體

