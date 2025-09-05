彰化東螺溪戀戀欒樹節陷巧婦無米之炊 不排除今年最後一屆

彰化縣東螺溪最具代表性的年度活動「戀戀欒樹節」，陷入經費籌募困難的窘境，過去支援的機關團體各有規畫，不是補助大縮水就意「意思意思一下」，主辦單位萌生退意，不排除今年是最後一屆，努力圓滿辦完就向社會大眾說「珍重再見」。

彰化縣是花木重要產地，春季到秋季都有相關賞花活動，在彰化母親河東螺溪（舊濁水溪）北岸舉辦的戀戀欒樹節，是縣內少數由公民團體集結社會資源籌辦，從無到有，從東螺發飄散畜牧廢水臭味到現今無味，讓民眾看到東螺溪的美也看到東螺溪的改變，東螺溪台灣欒樹美景因此登上熱搜榜。

戀戀欒樹節今年邁入第九年（屆），卻面臨巧婦難為無米之炊。湖埔社大今指出，彰化在地產業型態為中小型企業，受美國對等關稅、政府機關各規畫大型活動等多項因素影響，今年募款和補助都不如預期，截至目前距離舉辦預算仍有距離，處境可說相當困難。

湖埔社大表示，戀戀欒樹節主要訴求是重新營造東螺溪水環境，形塑東螺溪觀光旅遊特色，不以營利為目的，很感謝過去8年公司企業、政府機關協助及社會大眾肯定，今年原以為可像過去順利進行，卻因經費來源緊縮及物價上漲，籌辦過程始料未及的辛苦，若無法逆轉這種狀況，活動今年辦完不排除畫下句點。