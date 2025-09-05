台中公共設施半年受理69件國賠 道路試辦AI巡檢

台中市政府今年上半年收到99件國賠案件，求償金額超過百萬元，逾7成案件是道路相關設施引發意外，議員建議市府建立更嚴謹的巡檢制度。市府回應，目前道路設施國賠案成立為6件，另規畫導入智慧巡檢。

民進黨籍台中市議員陳雅惠表示，根據法制局統計，台中市政府今年上半年共受理99件國賠案，求償金額計107萬9133元，其中69件與公共設施管理不善有關，包含「道路排水設施」17件、「路樹」16件、「道路坑洞」14件等等，凸顯基礎道路維護的漏洞。

陳雅惠批評，市府維管道路都是等民眾檢舉或發生事故再派員補修，是被動補救，公共設施問題每年重演，市府只會事後賠錢，不但效率低下，還讓市民處在危險之中。

陳雅惠呼籲，市府應建立更嚴謹的巡檢制度，比如導入AI巡檢或定期巡查，提早發現坑洞或有傾倒風險的路樹，才能防患未然；她另建議市府成立「公共設施預警平台」，整合養護工程處、水利局與建設局等跨局處通報修復機制，並公開數據與改善進度。

市府回應，道路設施相關國賠案件逐年下降，成立國賠的案件，2023年共80件，2024年共49件；今年上半年已受理69件公共設施相關國賠案件，其中47件屬於建設局業管道路，目前已成案6件，賠償約12萬元，其餘41件駁回或尚在行政流程。

台中市府表示，公共設施國賠案件逐年下降，持續推動道路燙平計畫，今年並試辦AI智慧巡檢。圖為AI智慧巡檢車。本報資料照片

建設局表示，近年持續推動道路燙平計畫，根據1999通報道路坑洞數量，2022年每月平均177件，2023年月平均156件，2024年月平均147件，逐年下降展現成效；市府也規畫導入智慧科技，今年試辦寬度15公尺以上道路的智慧巡檢，後續分年分期納入全市道路。

建設局指出，市長盧秀燕高度重視樹木倒塌事件，指示持續強化樹木管理；建設局逐年汰換問題樹種黑板樹、配合人行道改善擴大植穴並優化植栽帶，目前完成全市22萬株樹木普查，導入智慧光達技術提升巡檢效率，也持續由專業人員修剪，已完成1萬6013株6公尺以上樹木修剪。