鹿港地藏王廟 放水燈祭水靈祈求平安

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港地藏王廟配合中元普渡，舉辦為期三天的「鹿港地藏王廟 今日傍晚在福鹿河濱公園舉辦祭水靈儀式。圖/彰化縣政府提供
鹿港地藏王廟配合中元普渡，舉辦為期三天的「鹿港地藏王廟 今日傍晚在福鹿河濱公園舉辦祭水靈儀式。圖/彰化縣政府提供

鹿港地藏王廟配合中元普渡，從9月4日到9月6日(農曆7月13至15日)舉辦為期3天的「鹿港地藏王廟 拔薦消災祈福暨中元普渡法會」，今日傍晚在福鹿河濱公園舉辦祭水靈儀式。

彰化縣長王惠美表示，一年一度的鹿港地藏王廟放水燈活動，盼能陰陽兩利，藉由放水燈讓先人、水靈等可以離苦得樂，在法師超渡後，前往極樂世界。

鹿港地藏王廟從康熙二年（西元1663年）建立至今已有363年歷史，放水燈是鹿港地藏王廟的傳統。希望透過這樣的活動，將古禮延續下去，帶動更多的人來鹿港了解歷史及放水燈的殊勝儀式，也讓地方平安、鄉親心想事成。

鹿港地藏王廟主任委員許森樹表示，法會吟誦地藏菩薩本願經、佛說阿彌陀佛經、慈悲三昧水懺、觀世音菩薩普門品，拔薦祖先、冤親債主、嬰靈、動物靈、地基主，使其離苦得樂，透過法會讓鄉親能超渡歷代祖先，也為家庭、親友祈求身體健康、闔家平安。

鹿港地區發展甚早，早年是為重要的商港，因交通水路險惡，常有水難喪生者，因此地藏王廟每年皆固定於農曆7月13日至15日舉辦祭典及放水燈儀式，即燃燒紙船，點燃紙燈放於溪中，任其漂流入海。放水燈的目的是照引水中孤魂水靈能上岸，找到可以宴請祂們的地方，享用祭品並接受超渡，並且保佑鹿港能夠風華再現。

鹿港地藏王廟配合中元普渡，從9月4日到9月6日(農曆7月13至15日)舉辦為期三天的「鹿港地藏王廟 拔薦消災祈福暨中元普渡法會」。圖/彰化縣政府提供
鹿港地藏王廟配合中元普渡，從9月4日到9月6日(農曆7月13至15日)舉辦為期三天的「鹿港地藏王廟 拔薦消災祈福暨中元普渡法會」。圖/彰化縣政府提供

鹿港 法會 放水燈

