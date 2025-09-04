公園頻遭丟垃圾！南投埔里清潔隊不忍了 PO照緝凶喊話1件事

垃圾不落地在台灣推動宣導逾20年，雖仍偶聞亂丟垃圾狀況，但多在偏僻或隱密處，南投埔里長壽、北安等公園近期卻見民眾大剌剌棄置垃圾，過程全被拍下，當地清潔隊今公布照片緝凶，並喊話兇手，若良心發現可當自發性義工打掃環境。

為便利民眾丟垃圾，埔里鎮每周一、三、五、日都有派垃圾車清運全鎮垃圾，並提供夜間定點收運服務，平時清潔隊部門口附近也有設置垃圾子車，民眾可以自行丟棄一般垃圾或資源回收物，當地民眾丟垃圾其實很便利，卻仍有人亂丟垃圾。

埔里鎮清潔隊今天就在臉書上PO文，文中指出，昨天（3日）下午2時許，駕駛代步車的長輩和外勞在長壽公園外部圍牆旁隨意棄置1包垃圾；今天清晨5時許，有民眾騎機車到同樣位置，又丟了一包垃圾，差點變

此外，上月28日下午1時許，有3位民眾在北安公園邊吃東西邊聊天，但吃完東西後，垃圾卻沒有帶走；而上述行為也全被現場監視器錄下，由於都是大剌剌的亂丟垃圾，讓清潔隊不忍了，而將監視器畫面PO出來緝凶，並向兇手喊話。