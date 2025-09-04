快訊

多名藝人轉發中共貼文 陸委會劃「這兩條紅線」不可違背

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

聽新聞
0:00 / 0:00

「公所牌」好康！員林公所補助免費套袋 還有最高3000元農機補助

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林公所今天在員林公園舉行農機補助計畫驗收活動，也宣導農民要做好廢農藥容器回收。圖／員林市公所提供
員林公所今天在員林公園舉行農機補助計畫驗收活動，也宣導農民要做好廢農藥容器回收。圖／員林市公所提供

彰化縣員林市公所為減輕農民負擔，今年除了有補助農民採購農機，代理市長賴致富說，希望能鼓勵更多青年返鄉投入農業，而公所也有補助「公所牌」套袋，以減少使用農藥，和提升水果品質。

員林公所今天在員林公園舉行農機補助計畫驗收活動，許多已獲補助的動力噴霧機、動力割草機、鏈鋸等小型農機等在現場驗收。

員林市有不少農民種火龍果、芭樂葡萄等，賴致富說，今年也有員林市的農民參加火龍果及蜂蜜的評鑑獲得縣級特優獎項，為了鼓勵農民善用機具，以提高生產效率，並減輕農民負擔，公所小型農機補助已實施12年，今年再編列60萬元補助200台農機，農民每2年可申請一次、每台最高補助3千元。

而為了幫助農民有效防制病蟲害，員林公所今年也編列40萬元補助套袋，由公所採購統一規格的套袋發送給果農使用，只要是設籍員林市，且農地在員林有實際種植農作者都可以來申請。

賴致富說，近年來不少農園也受荔枝椿象危害，也感謝防檢署與彰化縣政府協助化學防治，提供實體農藥「賽洛寧」化學防治藥劑，提高農民精準用藥，共同防治荔枝椿象。他也提醒農民也要做好廢農藥容器回收，避免造成水源及環境污染，讓農業生產及環境保護相輔相成。

員林公所今天在員林公園舉行農機補助計畫驗收活動，也宣導農民要做好廢農藥容器回收。圖／員林市公所提供
員林公所今天在員林公園舉行農機補助計畫驗收活動，也宣導農民要做好廢農藥容器回收。圖／員林市公所提供

農民 員林

延伸閱讀

13年前襲警卡彈…他假釋出獄繼續改造槍械 法院重判13年

北市抽驗蔬果殘留農藥！兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨上榜

彰化員林市巧思 斥資近2千萬改造台鐵鐵路高架橋下空間為社區活動中心

影／囂張！員林1怪客騎腳踏車「砍行進中汽機車後照鏡」 警方追緝

相關新聞

彰化租屋糾紛…租客搬離未清理滿屋垃圾 蟑螂蜈蚣爬來爬去

彰化縣福興鄉近日發生一起租屋糾紛，新屋主「阿昊」8月底收回房子時，發現前租客搬走後，未依合約清理，反而留下大批家具與垃圾...

「公所牌」好康！員林公所補助免費套袋 還有最高3000元農機補助

彰化縣員林市公所為減輕農民負擔，今年除了有補助農民採購農機，代理市長賴致富說，希望能鼓勵更多青年返鄉投入農業，而公所也有...

台中公有停車場充電槍達901支 市府鼓勵業者踴躍申請補助

台中市目前公有停車場格數超過4萬格，為因應電車普及趨勢與中央法規，市府持續增設充電設備，截至上月底公有停車場已有901支...

提升原民承辦宴會能力 南投縣首創「原風流水席」總鋪師培訓

為提升原住民承辦中小型宴會的能力，南投縣府近日在南開科技大學舉辦「2025年南投縣原風流水席總舖師培訓課程」，透過55小時的專業培訓，協助已具備「南投原創烤大豬巴布」認證的職人們，進一步學習融合原住民

台中漢神前挖土機施工鏟斗擋道... 騎士怒飆罵 警方將開罰

有網友爆料，行經台中漢神洲際購物廣場旁車道時，見1名騎士因車道遭挖土機鏟斗擋道，直接與挖土機駕駛嗆聲，引起網友熱議「這是...

彰化「守護BBCALL」協尋找回97位失智長者 評估放寬申請對象

彰化縣府2018年開發「守護BBCALL」失智長者走失協尋系統，包括防走失載具與手機App的整合，至今App下載數近萬人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。