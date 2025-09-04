「公所牌」好康！員林公所補助免費套袋 還有最高3000元農機補助

彰化縣員林市公所為減輕農民負擔，今年除了有補助農民採購農機，代理市長賴致富說，希望能鼓勵更多青年返鄉投入農業，而公所也有補助「公所牌」套袋，以減少使用農藥，和提升水果品質。

員林公所今天在員林公園舉行農機補助計畫驗收活動，許多已獲補助的動力噴霧機、動力割草機、鏈鋸等小型農機等在現場驗收。

員林市有不少農民種火龍果、芭樂葡萄等，賴致富說，今年也有員林市的農民參加火龍果及蜂蜜的評鑑獲得縣級特優獎項，為了鼓勵農民善用機具，以提高生產效率，並減輕農民負擔，公所小型農機補助已實施12年，今年再編列60萬元補助200台農機，農民每2年可申請一次、每台最高補助3千元。

而為了幫助農民有效防制病蟲害，員林公所今年也編列40萬元補助套袋，由公所採購統一規格的套袋發送給果農使用，只要是設籍員林市，且農地在員林有實際種植農作者都可以來申請。