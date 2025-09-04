聽新聞
0:00 / 0:00
「公所牌」好康！員林公所補助免費套袋 還有最高3000元農機補助
彰化縣員林市公所為減輕農民負擔，今年除了有補助農民採購農機，代理市長賴致富說，希望能鼓勵更多青年返鄉投入農業，而公所也有補助「公所牌」套袋，以減少使用農藥，和提升水果品質。
員林公所今天在員林公園舉行農機補助計畫驗收活動，許多已獲補助的動力噴霧機、動力割草機、鏈鋸等小型農機等在現場驗收。
員林市有不少農民種火龍果、芭樂葡萄等，賴致富說，今年也有員林市的農民參加火龍果及蜂蜜的評鑑獲得縣級特優獎項，為了鼓勵農民善用機具，以提高生產效率，並減輕農民負擔，公所小型農機補助已實施12年，今年再編列60萬元補助200台農機，農民每2年可申請一次、每台最高補助3千元。
而為了幫助農民有效防制病蟲害，員林公所今年也編列40萬元補助套袋，由公所採購統一規格的套袋發送給果農使用，只要是設籍員林市，且農地在員林有實際種植農作者都可以來申請。
賴致富說，近年來不少農園也受荔枝椿象危害，也感謝防檢署與彰化縣政府協助化學防治，提供實體農藥「賽洛寧」化學防治藥劑，提高農民精準用藥，共同防治荔枝椿象。他也提醒農民也要做好廢農藥容器回收，避免造成水源及環境污染，讓農業生產及環境保護相輔相成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言