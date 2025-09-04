台中鍋烤節票選冠軍出爐 盧秀燕前往店家貼紅榜

2025台中鍋烤節「十大火鍋燒烤店家」票選結果日前出爐，台中市長盧秀燕今天分別前往各組冠軍店家貼紅榜祝賀，她說，感謝店家為台中餐飲業貢獻，也為拚經濟加強行銷。

2025台中鍋烤節「十大火鍋燒烤店家」票選結果於8月底出爐，5大組別第1名分別為「火鍋品牌店家組-十二段鍋物堂大里店」、「火鍋巷弄美食-北澤壽喜燒台中崇德店」、「燒烤品牌店家組-老井極上燒肉福科店」、「燒烤巷弄美食-烤狀猿大里店」、「蔬食組-不葷主義茶餐廳」等。盧秀燕一一前往5家冠軍店家貼紅榜祝賀，期許各店家持續拓展佳績、業績長紅。

盧秀燕表示，台中鍋烤節各組的冠軍店家已經揭曉，這次報名參加的店家高達658家，能夠獲得全國民眾的喜愛與肯定，被票選出來成為冠軍很不容易。為了表示對店家的祝賀、感謝他們對台中餐飲業的貢獻，同時也為拚經濟加強行銷，所以比照往年，代表台中市政府親自來冠軍店家貼紅榜。

業者表示，鍋烤節不但讓客人變多、訂位量提升，整體業績也成長3成。還有業者說，6月就有民眾主動詢問會不會參加鍋烤節。更有業者與盧秀燕分享活動帶來的好成績。

盧秀燕指出，第3屆台中鍋烤節邁向國際化，特別邀請韓國、印度、義大利、泰國駐台代表一同行銷，總投票數突破566萬張，較去年增加67.6萬、成長逾13%。另外，今年共吸引658組店家報名參與，其中台中發跡創始店有499組、占比逾7成5，展現活動深受台中在地餐飲支持，也藉夏日逆勢行銷，讓鍋烤店家在淡季業績成長，促進在地經濟。