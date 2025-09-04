台中公有停車場充電槍達901支 市府鼓勵業者踴躍申請補助

台中市目前公有停車場格數超過4萬格，為因應電車普及趨勢與中央法規，市府持續增設充電設備，截至上月底公有停車場已有901支充電槍，包含803支慢充、98支快充；市府鼓勵業者踴躍申請補助，設置快充槍最高可獲160萬元補助。

交通局長葉昭甫表示，台中市公有停車場目前共有4萬513格小型汽車停車格，根據「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，須設置至少2%電動車充電車位，即810格；截至8月底，市府已設置901個充電槍，高於法定標準，也全面升級充電設備，改以實際用電度數計價。

停車管理處指出，交通局建置的「充電樁監控管理平台」整合所有公營、民營停車場的充電樁資訊，同步回傳到交通部TDX平台與與「台中交通網」App，民眾可以透過App快速找到哪裡有剩餘的充電樁，就近充電；管理平台也能統計使用率、周轉率、充電度數等數據，做為未來決策依據。

交通局表示，根據充電管理平台資料，目前台中市的公有充電槍使用率不到一成，即使未來電動車價格下降帶動購車潮，導致充電需求成長，現有的充電槍數量也足以應對；交通局會持續觀察電動車成長速度與使用熱區等，滾動式調整充電槍的設置。

葉昭甫補充，市府希望更多停車場業者參與綠能充電，「台中市停車場充電樁建置補助計畫」加碼民營業者也可以申請，並鼓勵多設置快充充電樁，功率越高補助越多，功率達200千瓦以上可領取最高補助160萬元；停管處也表示，目前計畫經費充足，歡迎尚未申請的業者踴躍申請。