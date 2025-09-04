彰化租屋糾紛…租客搬離未清理滿屋垃圾 蟑螂蜈蚣爬來爬去

彰化縣福興鄉近日發生一起租屋糾紛，新屋主「阿昊」8月底收回房子時，發現前租客搬走後，未依合約清理，反而留下大批家具與垃圾，屋內蟑螂、蜈蚣爬來爬去，租客還嗆聲「要報警就報啊」後失聯。律師廖國竣表示，這名租客恐涉及民事不當得利，屋主可依法訴請賠償。

阿昊表示，這棟3層樓房子原本在阿姨名下，租給粘姓男子20多年。阿姨今年將房屋過戶給他，他事先告知租客，租約8月26日到期後，要收回自住，租約第三條明訂「租約到期時，乙方必須清空並打掃乾淨歸還房屋」。

沒想到租約期滿後，粘姓租客僅傳簡訊稱「已經盡力搬了，剩下的就讓你們費心」，還交代屋主不可動用防火巷裡的置物箱，隨即將鑰匙塞進門口羊奶盒裡，就不聞不問。

阿昊說，他和母親實地查看時，發現從一樓到三樓，幾乎每個房間和走道都堆滿破舊床組、電腦桌、壞掉的流理台與雜物，後院與陽台更堆積發霉垃圾，大量蟑螂、蜈蚣、蛆蟲爬來爬去，地板積著厚厚汙垢，瀰漫惡臭，彷彿「垃圾屋」，為之傻眼。

阿昊說，他要求租客清理，但對方竟辯稱「前房東說交給你們處理」，還想用3000元打發，甚至說「粗工一千就能清」、「流理台還能賣50元，你們賺到了」。最後雙方談不攏，租客收回原本要給的3000元，騎車揚塵而去，留下滿屋爛攤子，讓他們母子錯愕不已，必須來回彰化、台中清理。