快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化租屋糾紛…租客搬離未清理滿屋垃圾 蟑螂蜈蚣爬來爬去

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣福興鄉近日發生的這起租屋糾紛，新屋主收回房子時，發現前租客搬走後，未依合約清理，反而留下大批家具與垃圾，屋內蟑螂、蜈蚣爬來爬去，為之傻眼。 圖／民眾提供
彰化縣福興鄉近日發生的這起租屋糾紛，新屋主收回房子時，發現前租客搬走後，未依合約清理，反而留下大批家具與垃圾，屋內蟑螂、蜈蚣爬來爬去，為之傻眼。 圖／民眾提供

彰化縣福興鄉近日發生一起租屋糾紛，新屋主「阿昊」8月底收回房子時，發現前租客搬走後，未依合約清理，反而留下大批家具與垃圾，屋內蟑螂、蜈蚣爬來爬去，租客還嗆聲「要報警就報啊」後失聯。律師廖國竣表示，這名租客恐涉及民事不當得利，屋主可依法訴請賠償。

阿昊表示，這棟3層樓房子原本在阿姨名下，租給粘姓男子20多年。阿姨今年將房屋過戶給他，他事先告知租客，租約8月26日到期後，要收回自住，租約第三條明訂「租約到期時，乙方必須清空並打掃乾淨歸還房屋」。

沒想到租約期滿後，粘姓租客僅傳簡訊稱「已經盡力搬了，剩下的就讓你們費心」，還交代屋主不可動用防火巷裡的置物箱，隨即將鑰匙塞進門口羊奶盒裡，就不聞不問。

阿昊說，他和母親實地查看時，發現從一樓到三樓，幾乎每個房間和走道都堆滿破舊床組、電腦桌、壞掉的流理台與雜物，後院與陽台更堆積發霉垃圾，大量蟑螂、蜈蚣、蛆蟲爬來爬去，地板積著厚厚汙垢，瀰漫惡臭，彷彿「垃圾屋」，為之傻眼。

阿昊說，他要求租客清理，但對方竟辯稱「前房東說交給你們處理」，還想用3000元打發，甚至說「粗工一千就能清」、「流理台還能賣50元，你們賺到了」。最後雙方談不攏，租客收回原本要給的3000元，騎車揚塵而去，留下滿屋爛攤子，讓他們母子錯愕不已，必須來回彰化、台中清理。

針對此一租屋糾紛，環海法律事務所所長廖國竣指出，依民法規定，租客搬離後，若遺留大型家具或垃圾，將涉及民事不當得利，也可能被追討相當租金不當得利，必須支付費用。租客不能一句「剩下的交給你們處理」或「給幾千塊補償」就了事，屋主完全可以依法主張權益，甚至透過法院請求清理費與延遲占用房屋的相當租金。

彰化縣福興鄉近日發生的這起租屋糾紛，新屋主收回房子時，發現前租客搬走後，未依合約清理，反而留下大批家具與垃圾，屋內蟑螂、蜈蚣爬來爬去，為之傻眼。 圖／民眾提供
彰化縣福興鄉近日發生的這起租屋糾紛，新屋主收回房子時，發現前租客搬走後，未依合約清理，反而留下大批家具與垃圾，屋內蟑螂、蜈蚣爬來爬去，為之傻眼。 圖／民眾提供
彰化縣福興鄉近日發生的這起租屋糾紛，新屋主收回房子時，發現前租客搬走後，未依合約清理，反而留下大批家具與垃圾，屋內蟑螂、蜈蚣爬來爬去，為之傻眼。 圖／民眾提供
彰化縣福興鄉近日發生的這起租屋糾紛，新屋主收回房子時，發現前租客搬走後，未依合約清理，反而留下大批家具與垃圾，屋內蟑螂、蜈蚣爬來爬去，為之傻眼。 圖／民眾提供
彰化縣福興鄉近日發生的這起租屋糾紛，新屋主收回房子時，發現前租客搬走後，未依合約清理，反而留下大批家具與垃圾，屋內蟑螂、蜈蚣爬來爬去，為之傻眼。 圖／民眾提供
彰化縣福興鄉近日發生的這起租屋糾紛，新屋主收回房子時，發現前租客搬走後，未依合約清理，反而留下大批家具與垃圾，屋內蟑螂、蜈蚣爬來爬去，為之傻眼。 圖／民眾提供
彰化縣福興鄉近日發生的這起租屋糾紛，新屋主收回房子時，發現前租客搬走後，未依合約清理，反而留下大批家具與垃圾，地板積著厚厚汙垢，蟑螂、蜈蚣爬來爬去，為之傻眼。 圖／民眾提供
彰化縣福興鄉近日發生的這起租屋糾紛，新屋主收回房子時，發現前租客搬走後，未依合約清理，反而留下大批家具與垃圾，地板積著厚厚汙垢，蟑螂、蜈蚣爬來爬去，為之傻眼。 圖／民眾提供

租客 不當得利

延伸閱讀

彰化「守護BBCALL」協尋找回97位失智長者 評估放寬申請對象

新北助推彰化農產 今起11天板橋大遠百辦彰化優鮮展售會

水來了！管線改接提前6小時復水 彰化進入鳥嘴潭供水時代

民眾黨彰化黨部成立 黃國昌：推最強縣長人選 藍白合釋最大誠意

相關新聞

彰化租屋糾紛…租客搬離未清理滿屋垃圾 蟑螂蜈蚣爬來爬去

彰化縣福興鄉近日發生一起租屋糾紛，新屋主「阿昊」8月底收回房子時，發現前租客搬走後，未依合約清理，反而留下大批家具與垃圾...

「公所牌」好康！員林公所補助免費套袋 還有最高3000元農機補助

彰化縣員林市公所為減輕農民負擔，今年除了有補助農民採購農機，代理市長賴致富說，希望能鼓勵更多青年返鄉投入農業，而公所也有...

台中公有停車場充電槍達901支 市府鼓勵業者踴躍申請補助

台中市目前公有停車場格數超過4萬格，為因應電車普及趨勢與中央法規，市府持續增設充電設備，截至上月底公有停車場已有901支...

提升原民承辦宴會能力 南投縣首創「原風流水席」總鋪師培訓

為提升原住民承辦中小型宴會的能力，南投縣府近日在南開科技大學舉辦「2025年南投縣原風流水席總舖師培訓課程」，透過55小時的專業培訓，協助已具備「南投原創烤大豬巴布」認證的職人們，進一步學習融合原住民

台中漢神前挖土機施工鏟斗擋道... 騎士怒飆罵 警方將開罰

有網友爆料，行經台中漢神洲際購物廣場旁車道時，見1名騎士因車道遭挖土機鏟斗擋道，直接與挖土機駕駛嗆聲，引起網友熱議「這是...

彰化「守護BBCALL」協尋找回97位失智長者 評估放寬申請對象

彰化縣府2018年開發「守護BBCALL」失智長者走失協尋系統，包括防走失載具與手機App的整合，至今App下載數近萬人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。