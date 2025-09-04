台中漢神前挖土機施工鏟斗擋道... 騎士怒飆罵 警方將開罰

有網友爆料，行經台中漢神洲際購物廣場旁車道時，見1名騎士因車道遭挖土機鏟斗擋道，直接與挖土機駕駛嗆聲，引起網友熱議「這是想殺人嗎？」、「義交站好看的嗎…」。台水四區處說明，因用路人未注意義交人員指揮直行通過引發口角與工安疑慮，工地負責人未妥善督，依契約處分。

台中市警第五分局四平派出所長高銘顯說，警方未接獲報案，但怪手運作超過申請路權範圍，將依道路交通管理處罰條例開罰，最高可罰款4800元；警方呼籲，施工單位應確實做好交管措施，用路人亦應注意道路狀況，確保行車安全。

網友在爆料公社發文表示，「第一次看到挖土機找碴」，並標註「台中漢神」。從影片中可以看到，當時漢神洲際購物廣場旁最內側車道施工封閉，工地中一輛挖土機鏟斗伸長，擋住通行道路，一名騎士因被擋，直接與司機嗆聲，後方也有車輛因不滿，鳴按喇叭抗議，後挖土機把鏟斗移開，才恢復通行。

不少網友看到影片後留言「這司機慘了」、「這是想殺人嗎？」、「義交站好看的嗎…」「挖土機太扯了」、「可以這樣玩喔！？」、「好像不是太意外」、「無緣無故擋車？」

台水公司第四區管理處說明，有關「北屯洲際棒球場管線汰換工程施工現場與機車騎士發生口角並疑有機具擋道」一事，台水第四區處台中給水廠於北屯洲際棒球場周邊辦理管線汰換工程，現場皆有義交人員協助指揮交通。但因用路人未注意義交人員指揮直行通過，遂與施工人員發生口角與擋道情形，引發工安疑慮。