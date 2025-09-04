提升原民承辦宴會能力 南投縣首創「原風流水席」總鋪師培訓

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自南投縣政府
照片取自南投縣政府

為提升原住民承辦中小型宴會的能力，南投縣府近日在南開科技大學舉辦「2025年南投縣原風流水席總舖師培訓課程」，透過55小時的專業培訓，協助已具備「南投原創烤大豬巴布」認證的職人們，進一步學習融合原住民族文化特色的流水席料理技藝，為南投原鄉餐飲業者開創更寬廣的事業發展空間。

南投縣府原民處表示，「2025年南投縣原風流水席總舖師培訓課程」共五天，採學科、術科並重的教學模式，由南開科技大學餐飲管理系主任許志滄領軍的專業師資團隊授課。課程內容涵蓋菜單設計與成本控制、食品安全衛生管理，以及最核心的原風流水席料理實作技法。

培訓班學員全數為持有南投縣政府核發「南投原鄉原住民烤豬認證」標章的合格業者，這些職人已在烤豬技藝領域累積豐富經驗與客戶基礎，因此以烤豬認證業者為優先培訓對象，主要考量其已具備基礎肉類處理與火候控制能力，在學習流水席技法時能夠更快上手，課程結束後也更容易將所學技能應用到實際經營中。

原民處指出，課程深度融入原住民族傳統食材的創新應用。學員將學習運用馬告、刺蔥、小米、紅藜、山蘇、樹豆、山當歸等珍貴原住民食材，製作出「馬告香雞腿排拼原民香腸」、「鹽烤鱒魚」、「小米紅藜南瓜盅」、「炭烤豬肉佐刺蔥鹽」、「樹豆雞湯」等具有濃厚原住民文化特色的流水席料理。

聚傳媒

南投縣 流水席 原住民族

