彰化「守護BBCALL」協尋找回97位失智長者 評估放寬申請對象

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府2018年開發「守護BBCALL」失智長者走失協尋系統，包括防走失載具與手機 App 的整合，至今App下載數近萬人，載具綁定人數為1336人。圖／賴清美提供
彰化縣府2018年開發「守護BBCALL」失智長者走失協尋系統，包括防走失載具與手機 App 的整合，至今App下載數近萬人，載具綁定人數為1336人。圖／賴清美提供

彰化縣府2018年開發「守護BBCALL」失智長者走失協尋系統，包括防走失載具與手機App的整合，至今App下載數近萬人，載具綁定人數為1336人，彰化縣議員賴清美指出，申請對象應放寬，包括獨居、80歲以上，以及有潛在失智的長者也都能申請。縣府社會處指出，會評估放寬申請對象。

失智走失的案例層出不窮，彰化縣今年8月警方受理疑似失智老人被協尋到的至少10件。縣府社會處指出，「守護BBCALL」失智長者走失協尋系統，載具綁定人數為1336人；也確實透過此系統轉發相關協尋通知與公告共而尋獲共有97人。

根據2025年3月的彰化縣政府人口統計數據，彰化縣65歲以上人口已達22萬人，占18.5%。 根據高齡醫學暨健康福祉研究中心的數據顯示，彰化縣失智人口推估人數為1萬8320人，確診人數則為1萬4677人。

賴清美說，7月26日線西的汪姓老先生失蹤，接連8月31日又有陳婦也走失，他們都疑似失智，陳姓婦人有戴傳統的愛心手環，但到現在也都音信全無，應加強推廣申請守護BBCALL定位，才能掌控失智者長輩的行蹤；她指出，在目前使用者有限下，應放寬申請對象，市面上類似的追蹤定位工具其實不少，政府的有美意就應該讓更多人受惠。

