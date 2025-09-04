鹿港地藏王廟普度嬰靈 備好市多2800隻雞腿山有原因

彰化縣鹿港地藏王廟自今起一連三天舉辦中元普度法會，今年最吸睛的供品莫過於「雞腿山」，共有 2800隻雞腿整齊堆疊，吸引信眾目光。

廟方總幹事林慧娟表示，廟方多年來特別為嬰靈準備雞腿，原因是小朋友最愛吃雞腿，最初是購買烤雞來供奉好兄弟，後來發現「好市多」的烤雞腿每袋8隻，數量剛好、方便分送，於是固定採買。今年依照往例準備350袋，共計2800隻雞腿，再加上300袋烤雞，總共花費超過10萬元。

她透露，今年報名參加超度的人數突破 1萬4千人次，其中嬰靈超度始終是最多人關注，廟方不僅準備雞腿，還貼心設置遊戲區、提供奶粉與零食，盡力滿足嬰靈需求。林慧娟說，幾年前地藏王菩薩也曾明示，要以雞腿來安撫嬰靈，因此這項傳統便延續至今。