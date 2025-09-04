台中百歲嬤獨居跌倒見警淚訴「4個孩子通通死了」 社會局查證真相曝光

台中西區高姓婦人今年剛滿100歲，日前因獨居在家不慎跌倒，所幸被民眾發現報案，警消到場發現她跌下輪椅起不了身，協助攙扶回房休息，她淚訴「我4個孩子通通都死了，最後1個今年也走了」，令人聽聞鼻酸。不過經中市社會局查證，阿嬤有2兒2女，2個兒子已過世，2個女兒平日皆有連繫關懷，高為列冊獨居長輩，社工會定期訪視。

警方上月獲報，指高姓婦人不慎跌坐在廚房內無法起身，只能用顫抖的手按下蜂鳴器，有路人經過聽見趕緊報案。警方到場發現，高婦神情慌張，她說在台中這間屋子住了60年了，當時準備要去刷牙、洗臉準備睡覺，卻不小心跌倒起不了身，警消小心將她攙扶上輪椅，經檢查她身上無大礙後，高婦也表示不需要送醫。

警方見高婦獨居，詢問有無其他親人可以協助起居？高則紅起眼眶，哽咽說出，「我4個孩子通通都死了，最後1個今年5月也走了」，警消聽聞一陣鼻酸，安慰她回房間休息。

不過，社會局查證，阿嬤育有4名兒女，分別是2兒2女，她的2位兒子已過世，另外2位女兒平日皆有連繫關懷。

社會局表示，阿嬤為列冊獨居長輩，除社工定期訪視關懷，每日也有長照居服員協助日常照顧。另外，阿嬤家裝有緊急救援系統，偵測阿嬤的活動狀態。近期阿嬤曾詢問機構的相關資訊，若有入住需求，社工將協助媒合。