快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

聽新聞
0:00 / 0:00

台中百歲嬤獨居跌倒見警淚訴「4個孩子通通死了」 社會局查證真相曝光

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
高姓阿嬤今年年滿100歲，日前在家跌倒起不了身，警消到場協助攙扶她回房休息。圖／警方提供
高姓阿嬤今年年滿100歲，日前在家跌倒起不了身，警消到場協助攙扶她回房休息。圖／警方提供

台中西區高姓婦人今年剛滿100歲，日前因獨居在家不慎跌倒，所幸被民眾發現報案，警消到場發現她跌下輪椅起不了身，協助攙扶回房休息，她淚訴「我4個孩子通通都死了，最後1個今年也走了」，令人聽聞鼻酸。不過經中市社會局查證，阿嬤有2兒2女，2個兒子已過世，2個女兒平日皆有連繫關懷，高為列冊獨居長輩，社工會定期訪視。

警方上月獲報，指高姓婦人不慎跌坐在廚房內無法起身，只能用顫抖的手按下蜂鳴器，有路人經過聽見趕緊報案。警方到場發現，高婦神情慌張，她說在台中這間屋子住了60年了，當時準備要去刷牙、洗臉準備睡覺，卻不小心跌倒起不了身，警消小心將她攙扶上輪椅，經檢查她身上無大礙後，高婦也表示不需要送醫。

警方見高婦獨居，詢問有無其他親人可以協助起居？高則紅起眼眶，哽咽說出，「我4個孩子通通都死了，最後1個今年5月也走了」，警消聽聞一陣鼻酸，安慰她回房間休息。

不過，社會局查證，阿嬤育有4名兒女，分別是2兒2女，她的2位兒子已過世，另外2位女兒平日皆有連繫關懷。

社會局表示，阿嬤為列冊獨居長輩，除社工定期訪視關懷，每日也有長照居服員協助日常照顧。另外，阿嬤家裝有緊急救援系統，偵測阿嬤的活動狀態。近期阿嬤曾詢問機構的相關資訊，若有入住需求，社工將協助媒合。

阿嬤 獨居 社工

延伸閱讀

年薪200萬男退休一年後人生崩塌！淪落獨居吃泡麵果腹「失去的不只是錢」

影／100歲獨居婦家中跌倒爬不起 見警來心酸悲吐：我4個孩子統統死了

脆弱家庭訪查驚見小姊弟餓1天 新北社會局：有提供餐券補助

中壢凌晨惡火奪5命 張善政痛心：請社會局提供必要救助

相關新聞

台中漢神前挖土機施工鏟斗擋道... 騎士怒飆罵 警方將開罰

有網友爆料，行經台中漢神洲際購物廣場旁車道時，見1名騎士因車道遭挖土機鏟斗擋道，直接與挖土機駕駛嗆聲，引起網友熱議「這是...

提升原民承辦宴會能力 南投縣首創「原風流水席」總鋪師培訓

為提升原住民承辦中小型宴會的能力，南投縣府近日在南開科技大學舉辦「2025年南投縣原風流水席總舖師培訓課程」，透過55小時的專業培訓，協助已具備「南投原創烤大豬巴布」認證的職人們，進一步學習融合原住民

彰化「守護BBCALL」協尋找回97位失智長者 評估放寬申請對象

彰化縣府2018年開發「守護BBCALL」失智長者走失協尋系統，包括防走失載具與手機App的整合，至今App下載數近萬人...

鹿港地藏王廟普度嬰靈 備好市多2800隻雞腿山有原因

彰化縣鹿港地藏王廟自今起一連三天舉辦中元普度法會，今年最吸睛的供品莫過於「雞腿山」，共有 2800隻雞腿整齊堆疊，吸引信...

台中百歲嬤獨居跌倒見警淚訴「4個孩子通通死了」 社會局查證真相曝光

台中西區高姓婦人今年剛滿100歲，日前因獨居在家不慎跌倒，所幸被民眾發現報案，警消到場發現她跌下輪椅起不了身，協助攙扶回...

外埔水美路水溝淤積湧水至路面 原來是農民灌溉水門開太大

台中市外埔區水美路50-3號富客來前面道路，今天中午發生水溝淤積湧水至路面，地方居民請路過騎機車及行人小心通過，經月眉工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。