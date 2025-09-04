東勢林業園區修理工廠 11/2前展出猛禽生活

快訊

中央社／ 台中4日電

東勢林業文化園區修理工廠即日起到11月2日展出「原來我們那麼近-猛禽生活主題展」，介紹猛禽食、衣、住、行與生活大小事，帶民眾走進猛禽世界。

農業部林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿表示，台中分署與生物多樣性研究所、台灣野鳥協會合辦主題展，讓民眾輕鬆認識不同猛禽間食物選擇、遷徙活動及巢位喜好差異。

主題展透過猛禽棲架展現猛禽在農田有害生物防治價值，並以黑翅鳶、黑鳶及草鴞為例，道出猛禽面臨棲地流失與食物來源不足等困境及保育課題，介紹如何透過猛禽棲架、減少用藥、友善契作黑翅鳶米及草鴞生態服務給付，保育這些自然界重要高階消費者，維護生態系平衡，達到與猛禽和諧共生願景。

展覽活用修理工廠原有挑高樸素牆面，以巨幅猛禽掛軸還原猛禽掠過山林與天空時的美麗，透過展出生物多樣性研究所及台中市野生動物保育學會提供的食繭、羽毛及黑翅鳶、草鴞等9種猛禽標本，讓民眾有機會近距離觀察猛禽野性的詩意。

台中分署表示，台灣目前記錄達50種猛禽，而所有台灣原生種猛禽都是保育類野生動物，多具備銳利視力、強大力量、卓越飛行能力及對環境和獵物的敏銳感，擅長高空盤旋和快速俯衝捕獵，是跨生態系、食物鏈頂端掠食者，也是維持食物鏈平衡不可或缺重要角色。

此外，大雪山林道沿線目前記錄到25種猛禽，包含常見大冠鷲、赤腹鷹、東方蜂鷹、鳳頭蒼鷹、松雀鷹、珍貴稀有熊鷹、黃魚鴞與鵂鶹，近乎台灣有紀錄的猛禽半數都可在大雪山觀察到，可說是中部賞鷹好去處之一。

大雪山 黑翅鳶 保育類野生動物

