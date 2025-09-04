快訊

外埔水美路水溝淤積湧水至路面 原來是農民灌溉水門開太大

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市外埔區水美路今天中午發生水溝淤積湧水至路面，原來是農民為將灌溉水門全開，導致大量灌溉排水溢流至道路路面所致。圖／民眾提供
台中市外埔區水美路50-3號富客來前面道路，今天中午發生水溝淤積湧水至路面，地方居民請路過騎機車及行人小心通過，經月眉工作站人員抵達現場檢視後，發現水位溢流原因，又是因為農民為加速灌溉，將灌溉水門全開，導致大量灌溉排水溢流至道路路面所致。

議員楊啓邦透露，這條后里圳灌溉水道系統從大圳、中圳到小圳，過去就常發生農民為求加速灌溉而擅自開大水門，造成水位溢流，今天疑似中圳水門全開，導致小圳擋土牆上，水利溝圳堵塞而漫溢到路面，感謝水利站收到通報後，及時通知水門管理員及農民，到現場處置關閉水門，目前已經排除狀況，半小時後便解除。

楊啓邦指出，過去已多次建議水利署台中區處已經重新施作路邊側溝，以免再次發生擋土牆上的水利溝圳堵塞導致淹水，未來已經通知月眉水利站進行相關處置，並持續要求水利設施改善工程的會勘，希望可以盡快改善外埔區的水利灌溉問題。

農民 議員 台中市

