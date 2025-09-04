影／豐原命案積極偵辦中 普度「超級平安」乖乖和空心菜當供品

台中豐原今年7月和8月發生一家五口與超商命案，超商命案已偵破，一家五口命案有嫌犯羈押禁見，目前仍積極偵辦中，該分局今天下午普度，乖乖「超級平安」和燙空心菜當供品，分局長謝建國率隊拜好兄弟，祈求轄區治安平安，交通平順。

豐原警分局今天下午普度供品多，其中長條狀的乖乖「超級平安」較少見，據了解，員警在賣場尋找很久，終於找到二條「超級平安」乖乖，祈求轄區平安、平順。