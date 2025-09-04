影／豐原命案積極偵辦中 普度「超級平安」乖乖和空心菜當供品
台中豐原今年7月和8月發生一家五口與超商命案，超商命案已偵破，一家五口命案有嫌犯羈押禁見，目前仍積極偵辦中，該分局今天下午普度，乖乖「超級平安」和燙空心菜當供品，分局長謝建國率隊拜好兄弟，祈求轄區治安平安，交通平順。
豐原警分局今天下午普度供品多，其中長條狀的乖乖「超級平安」較少見，據了解，員警在賣場尋找很久，終於找到二條「超級平安」乖乖，祈求轄區平安、平順。
今天豐原分局普度供品有燙空心菜，該分局首次普度供品準備這項，據民間習俗，普渡供桌上，常見一碗「空心菜」，有不同說法、包括空心菜形狀像繩子，讓好兄弟打包供品；或鬼魂口中有「焦渴之火」，無法吞下任何食物，屬清涼的空心菜可解焦渴之火；另有一說，「有心拜你，沒心留你」，準備的空心菜拜好兄弟不能煮到全熟，「半生不熟」表示彼此不熟，請好兄弟享用完就離開，勿停留。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言