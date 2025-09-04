中元祭祀用火頻率增 彰化消防局籲配合5安全措施

彰化縣消防局今天表示，中元節將至，這段期間用火頻率增加，除推廣以功代金，也提醒民眾若在家中祭祀焚燒紙錢，務必配合5項安全措施，包括選擇適當地點、確認餘燼撲滅等。

今年9月6日（農曆7月15日）為中元節，彰化縣消防局今天發布新聞稿表示，已結合各鄉鎮市防火宣導隊，透過里鄰集會及社群平台，加強宣導減少露天燃燒紙錢、施放鞭炮等。

消防局以去年彰化縣1件民宅火災為例，屋內4人因車庫冒濃煙、竄火舌而逃往頂樓，消防隊獲報趕赴救援，並深入火場救出受困的夫妻及2名幼童，幸好送醫無礙；經調查，此案與中元祭祀焚燒紙錢時餘燼飛散，引燃周遭雜物有關。

消防局表示，民眾在家中祭祀焚燒紙錢，應選擇空曠處、遠離易燃物或瓦斯桶等適當地點，並避免兒童靠近，上方也應避開電線、樹枝等；使用專用金爐集中燃燒，避免紙灰飛散引燃周邊可燃物，風速過大時不可焚燒紙錢。

此外，消防局提醒，應備妥水桶或滅火器，紙錢飄散時可初期滅火，防止擴大延燒；焚燒過程中應隨時有人看守，完畢後以水澆淋冷卻，確認完全熄滅後再離開；減少施放鞭炮，可用環保鞭炮或音效替代。

消防局說，如不慎發生火災，請立即撥打119通報，在安全且火勢不大情況下，可先拿取手邊工具滅火，但火勢擴大、無法靠近時應立刻疏散至安全處，等候消防隊處理。

彰化縣政府為推廣以功代金，鼓勵民眾將原本購買紙錢費用轉為捐款行善，將捐款收據上傳至環保局紙錢清運LINE帳號，可兌換咖啡包與小盆栽；民眾也可利用各鄉鎮市公所清潔隊紙錢集中清運服務預約，兼顧環保與安全。