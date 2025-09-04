奪聲量、好評雙冠王！盧秀燕今親貼紅榜 鍋烤節名店：業績狂飆三成

八月縣市首長網路影響力調查結果出爐，台中市長盧秀燕獲聲量、好評影響力雙冠王。她今為2025台中鍋烤節「十大火鍋燒烤店家」票選冠軍5家店貼紅榜祝賀，她強調「每一家都貼紅榜、拚經濟」；店家說，因為有鍋烤節，業績明顯增3成。

「網路溫度計DailyView」透過輿情分析軟體「KEYPO大數據關鍵引擎」，盤點8月縣市首長十大聲量排行榜，盧秀燕再度蟬聯聲量冠軍，並首度拿下好評影響力第一名。

盧秀燕今天上午11時15分起，陸續到老井極上燒肉福科店等5家店貼紅榜祝賀。她不但親自協助為店家喬好紅榜位置、拍照人員都安排在遮蔭處，對於媒體也非常關心，貼紅榜與受訪在同一位置，並關心受訪的麥克風架是否有擋住拍照等。至於媒體詢問有關台中放無薪假市府是否有因應措施，盧秀燕答，有，但為了把榮耀歸給這5家店家，我們改天再談。

老井餐飲集團執行長巷舜鴻說，產業多少受美國關稅影響，台中今年七、八月因鍋烤節關係，店家業績都有明顯上升，以老井餐飲集團為例，今年七、八月業績都創高峰，在台中3品牌、9家門市今年8月業績增3成、來客都破萬，尤其是老井極上燒肉福科店、美村店來客數逾1.9萬人。

台中鍋烤節「十大火鍋燒烤店家」票選結果揭曉，各組第一名分別為火鍋品牌組「十二段鍋物堂大里店」，火鍋巷弄美食組「北澤壽喜燒台中崇德店」、燒烤品牌組「老井極上燒肉福科店」、燒烤巷弄美食組「烤狀猿大里店」、鍋烤蔬食獎「不葷主義茶餐廳」。

盧秀燕說明，台中鍋烤節「十大火鍋燒烤店家」票選投票高達566萬票，能夠拿到冠軍非常不易，代表這5家店是全方位的，在口味、服務、衛生、工作上努力都第一名，辦台中鍋烤節最主要目的就是為了拚經濟，也讓台中特色餐飲向大家介紹，她每一家都親自貼紅榜祝福。