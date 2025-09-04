猛禽就在我們身邊！東勢林業文化園區今主題展到11月
猛禽就在我們身邊！林業及自然保育署台中分署與生物多樣性研究所、台灣野鳥協會在東勢林業文化園區修理工廠合辦「原來我們那麼近-猛禽生活主題展」，今天開展，展至11月2日，帶領參觀的民眾走進猛禽世界，了解猛禽如何在自然與城市間穿梭遊走，在你我身邊生活。
「原來我們那麼近-猛禽生活主題展」，展期今天起至11月2日，以「猛其林」、「猛時尚」、「猛好宅」、「猛航線」、「猛生活」等日常切面，帶領參觀的民眾走進猛禽的世界，更認識猛禽在生態系中的重要地位與面臨困境，重新定位與猛禽的距離。
林業保育署台中分署指出，展覽中介紹猛禽的生活大小事，讓民眾可輕鬆認識不同猛禽間食物選擇、遷徙活動及巢位喜好的差異，透過猛禽棲架展現猛禽在農田有害生物防治的價值，以黑翅鳶、黑鳶及草鴞為例，道出猛禽所面臨棲地流失與食物來源不足等困境及保育課題，介紹如何透過猛禽棲架、減少用藥、友善契作黑翅鳶米以及草鴞生態服務給付，保育這些自然界重要的高階消費者，維護生態系平衡，達到與猛禽和諧共生願景。
展覽中活用修理工廠原有挑高樸素牆面，以巨幅的猛禽掛軸還原牠們掠過山林與天空時仰望牠們的美麗，透過展出生物多樣性研究所及台中市野生動物保育學會提供的食繭、羽毛及黑翅鳶、草鴞等9種猛禽的全身標本，讓民眾有機會近距離觀察牠們身上野性的詩意。
林業保育署台中分署表示，台灣目前紀錄達50種猛禽，所有的台灣原生種猛禽都是保育類的野生動物，牠們多具備銳利視力、強大的力量、卓越的飛行能力，及對環境和獵物的敏銳感，擅長於高空盤旋和快速俯衝捕獵，是跨生態系、食物鏈頂端的掠食者，也是維持食物鏈平衡不可或缺的重要角色，更有不少猛禽生活在我們身邊。
大雪山林道沿線，目前記錄到25種猛禽，包含常見的大冠鷲、赤腹鷹、東方蜂鷹、鳳頭蒼鷹、松雀鷹及珍貴稀有保育類熊鷹，台灣貓頭鷹中最大的黃魚鴞、最小的鵂鶹，近乎台灣有紀錄的猛禽半數都可在大雪山觀察到。
東勢林業文化園區位於大雪山賞鳥路線的起點，沿著環湖步道到修理工廠的途中，有機會看到大冠鷲與鳳頭蒼鷹。
