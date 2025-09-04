快訊

水來了！管線改接提前6小時復水 彰化進入鳥嘴潭供水時代

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導
北彰化的自來水源，主要是從台中沿著大肚橋2200毫米口徑水管橋，輸送到彰化，未來鳥嘴潭人工湖全面供水後，水管橋仍將保留，做為中彰調度水源的管道。圖／台水公司提供
北彰化的自來水源，主要是從台中沿著大肚橋2200毫米口徑水管橋，輸送到彰化，未來鳥嘴潭人工湖全面供水後，水管橋仍將保留，做為中彰調度水源的管道。圖／台水公司提供

水來了！為因應「鳥嘴潭下游管線工程改接作業」，台水公司第十一區管理處從昨天（3日）0時起，針對彰化市及和美鎮部分地區8萬戶用戶停水，原預定停水39小時到今天下午3時，在施工團隊趕工下，提前在今天上午9時恢復供水，提前6小時。

台水公司表示，此次改接涉及直徑2000毫米及900毫米管線，施工難度高，為加速復水進度，採加大供水量並派員於管線末端、高地區及消防栓辦理排水、排氣作業，感謝工程團隊及各單位的全力協助，以及用戶的配合，讓這項重大工程能縮短停水時間，未來將有效改善彰化地區水壓與水質，提升供水穩定性與韌性。

台水公司提醒，管線末端、大樓及地勢較高地區，復水初期可能仍有局部無水情況，例如抽水機氣塞、水表阻塞等，民眾可反映台水單位協助處理。另建議用戶於復水過程先將抽水機「排氣閥打開排氣」，待來水後再啟動抽水機，以避免空轉損壞。民眾如有用水問題，可洽詢彰化服務所（電話：04-7238015）。

台水公司表示，鳥嘴潭人工湖預定明年全面供水，預定供應彰化縣21萬噸，約占彰化縣一半的供水量，此次「鳥嘴潭下游管線工程改接作業」完成，就是為了全面供水做準備，其中直徑900毫米管線是供水進入北彰化地區，至於直徑2000毫米管線則是沿著台1線送水到員林、北斗等區, 由台19線輸送溪湖等地區。

彰化縣沒有水庫，民眾也動輒抗拒水公司鑿井，造成北彰化過去自來水供應主要來自台中，沿著大度橋水管橋輸送到彰化，卻往往「停水先停，供水後到」，缺水常讓民眾飽受缺水之苦。

目前鳥嘴潭人工湖已局部由嘉興臨時淨水場供水給彰化，仍有約1到3萬噸由台中供水，待鳥嘴潭人工湖全面供水後，彰化即不需要由台中供水，水公司也會維持彈性，保留水管橋做為中彰水源的調度， 縣內自來水井也會暫停抽取，以減緩地層下陷問題。

為因應「鳥嘴潭下游管線工程改接作業」，台水公司第十一區管理處從昨天0時起，針對彰化市及和美鎮部分地區8萬戶用戶停水，原預定今天下午3時復水，在施工團隊趕工下，提前在今天上午9時恢復供水，提前6小時。圖／台水公司提供
為因應「鳥嘴潭下游管線工程改接作業」，台水公司第十一區管理處從昨天0時起，針對彰化市及和美鎮部分地區8萬戶用戶停水，原預定今天下午3時復水，在施工團隊趕工下，提前在今天上午9時恢復供水，提前6小時。圖／台水公司提供
南投鳥嘴潭人工湖預定明年全面供水，將供應彰化縣一半的用水量，達21萬噸。圖／中區水資源分署提供
南投鳥嘴潭人工湖預定明年全面供水，將供應彰化縣一半的用水量，達21萬噸。圖／中區水資源分署提供
為因應「鳥嘴潭下游管線工程改接作業」，台水公司第十一區管理處從昨天0時起，針對彰化市及和美鎮部分地區8萬戶用戶停水，原預定今天下午3時復水，在施工團隊趕工下，提前在今天上午9時恢復供水，提前6小時。圖／台水公司提供
為因應「鳥嘴潭下游管線工程改接作業」，台水公司第十一區管理處從昨天0時起，針對彰化市及和美鎮部分地區8萬戶用戶停水，原預定今天下午3時復水，在施工團隊趕工下，提前在今天上午9時恢復供水，提前6小時。圖／台水公司提供

