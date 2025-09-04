史上最短紅線？台中大里7處1米紅線挨批「罰單陷阱」警方說話了

史上最短的紅線？台中市議員江和樹今天爆料，民眾通報大里區竟有7處轉角出現「史上最短的紅線」，依規定紅線應畫設10公尺，為何只畫1公尺？害停在沒紅線的民眾被無辜開單？對此，警方說明，交岔路口10公尺內不論是否畫紅線，皆能依道路交通管理處罰條例舉發。

江和樹質疑，轉角紅線規定前後應畫設10公尺，紅線為什麼只畫1公尺？是經費不夠？還是有人瀆職？還是引誘民眾犯罪，讓警察好開單充業績？

根據Google地圖顯示，大里區立仁路有1處轉角，因位處透天厝前方，因此僅轉角約1公尺有畫設紅線，到了透天厝前方即無畫設紅線。

台中市警局霧峰分局說明，有關交岔路口10公尺內臨時停車或停車，將妨礙車輛流向交會，並影響駕駛人視線，對於交通安全實有危害，依相關規定，不論有無畫設紅線，該路口10公尺內自屬不得臨時停車處所，不待主管機關劃設或設置禁停標線、標誌，將依道路交通管理處罰條例予以舉發。