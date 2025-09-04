快訊

家庭照顧假、育嬰假新制怎麼請？有無薪水 Q&A一次看清楚

被質疑「對普亭無所作為」 川普怒嗆波蘭記者：你該去找新工作

iPhone 17 Pro保護殼不藏了？台廠商偷跑推預購 外觀、「相機控制鍵」位置長這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

史上最短紅線？台中大里7處1米紅線挨批「罰單陷阱」警方說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員江和樹指，大里區立仁路有1處轉角，僅轉角畫設1公尺紅線。圖／市議員江和樹提供
台中市議員江和樹指，大里區立仁路有1處轉角，僅轉角畫設1公尺紅線。圖／市議員江和樹提供

史上最短的紅線？台中市議員江和樹今天爆料，民眾通報大里區竟有7處轉角出現「史上最短的紅線」，依規定紅線應畫設10公尺，為何只畫1公尺？害停在沒紅線的民眾被無辜開單？對此，警方說明，交岔路口10公尺內不論是否畫紅線，皆能依道路交通管理處罰條例舉發。

江和樹質疑，轉角紅線規定前後應畫設10公尺，紅線為什麼只畫1公尺？是經費不夠？還是有人瀆職？還是引誘民眾犯罪，讓警察好開單充業績？

根據Google地圖顯示，大里區立仁路有1處轉角，因位處透天厝前方，因此僅轉角約1公尺有畫設紅線，到了透天厝前方即無畫設紅線。

台中市警局霧峰分局說明，有關交岔路口10公尺內臨時停車或停車，將妨礙車輛流向交會，並影響駕駛人視線，對於交通安全實有危害，依相關規定，不論有無畫設紅線，該路口10公尺內自屬不得臨時停車處所，不待主管機關劃設或設置禁停標線、標誌，將依道路交通管理處罰條例予以舉發。

霧峰警分局表示，至於最短紅線，如是民眾私繪，霧峰警分局將依道路交通管理處罰條例第82條第1項第7款規定，除責令行為人即時停止並消除障礙外，處行為人1200元以上、2400元以下罰鍰。

根據Google地圖顯示，大里區立仁路有1處轉角，僅轉角畫設1公尺紅線。圖／翻攝自Google地圖
根據Google地圖顯示，大里區立仁路有1處轉角，僅轉角畫設1公尺紅線。圖／翻攝自Google地圖
台中市議員江和樹指，大里區立仁路有1處轉角，僅轉角畫設1公尺紅線。圖／市議員江和樹提供
台中市議員江和樹指，大里區立仁路有1處轉角，僅轉角畫設1公尺紅線。圖／市議員江和樹提供

透天厝 江和樹 台中市

延伸閱讀

大里掩埋場遠眺可見半山腰裸置垃圾 綠議員憂惡夢

影／綠批台中大里掩埋場「垃圾山」禍留子孫 市府承諾加速焚化廠汰舊換新

影／炸鍋！台中大里無牌BMW X1數月「免費停」被罵翻 警說話了

影／台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

相關新聞

史上最短紅線？台中大里7處1米紅線挨批「罰單陷阱」警方說話了

史上最短的紅線？台中市議員江和樹今天爆料，民眾通報大里區竟有7處轉角出現「史上最短的紅線」，依規定紅線應畫設10公尺，為...

猛禽就在我們身邊！東勢林業文化園區今主題展到11月

猛禽就在我們身邊！林業及自然保育署台中分署與生物多樣性研究所、台灣野鳥協會在東勢林業文化園區修理工廠合辦「原來我們那麼近...

水來了！管線改接提前6小時復水 彰化進入鳥嘴潭供水時代

水來了！為因應「鳥嘴潭下游管線工程改接作業」，台水公司第十一區管理處從昨天（3日）0時起，針對彰化市及和美鎮部分地區8萬...

南投鯉魚潭遭外來種入侵 號召「最強釣客」除害

南投埔里鯉魚潭有「小西湖」之稱，但遭外來魚種入侵，破壞潭區生態，近年雖施放本土種魚苗防治，但效果有限，當地於10月4日舉...

人力安排考量...台中新光三越拚9月底復業 原定9/5開始進貨卻因這原因延期

新光三越百貨台中中港店今年2月氣爆案後停業至今，新光上周提出修復計畫變更版獲市府同意，修復期程縮短到今年9月，將力拚9月...

盧秀燕北上赴工商協進會力薦台中工商轉型 這幾點是優勢

台中市長盧秀燕今到台北市參加中華民國工商協進會理監事聯席會議，她以「民意在領航、政府要跟上，台灣更有力、政府要出力」為題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。