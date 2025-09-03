快訊

中部水稻飛蝨類及瘤野螟危害 農改場籲加強防治

中央社／ 彰化3日電

彰化南投縣草屯鎮水稻田區近日出現水稻飛蝨類害蟲聚集及瘤野螟危害，農業部台中區農業改良場提醒中部地區稻農注意並加強防治，以確保產量與品質。

台中區農業改良場今天發布新聞稿表示，中部地區二期水稻正值分蘗期，近日調查發現，南彰化與南投草屯水稻田區受到水稻白背飛蝨與褐飛蝨的成蟲及若蟲聚集危害，部分田區也出現瘤野螟幼蟲捲葉危害。

台中農改場說，白背飛蝨與褐飛蝨的成蟲、若蟲偏好成群聚集水稻基部及中段，吸取稻株汁液，受害株輕者基葉黃化，危害重者則全株枯萎、倒伏，造成蝨燒現象，稻農若發現每叢水稻的飛蝨數量達5隻時，應立即進行防治作業。

台中農改場表示，瘤野螟幼蟲會將水稻葉片縱捲成苞，隱匿其中取食危害，影響葉片光合作用，進而降低水稻產量，若農民在田間發現每平方公尺超過1隻成蛾，7天內施藥防治可得到最佳防治效果。

為減少水稻飛蝨類及瘤野螟危害，台中農改場建議農友選用核准藥劑防治，施藥前提高稻田水位，將蟲體往上趕，增加與藥劑接觸機會，並遵守每公頃施藥量及稀釋倍數防治。

彰化 農改場 南投縣

