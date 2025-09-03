中秋送暖 伊甸迦南園、創世台中分院推禮盒
中秋節快到了，伊甸迦南園烘焙庇護工場與創世基金會台中分院今天分別推出中秋節禮盒，希望號召更多人加入訂購行列，讓身障朋友可以穩定就業，並為植物人安養機構助力。
伊甸基金會台中市迦南園烘焙庇護工場今天舉辦中秋月餅推廣活動，向大家介紹今年推出的各款中秋禮盒，台中市勞工局長林淑媛及熱心公益企業也到場，共同號召更多人加入訂購行列，讓身心障礙朋友能夠穩定就業，透過自己的力量，學習自立生活。
伊甸基金會庇護事業處長陳智宏表示，伊甸台中市迦南園烘焙庇護工場長期以來，以身心障礙朋友的需求為服務核心，提供一個友善的環境，幫助他們學習自立生活與訓練工作技能。
陳智宏說，今年庇護工場以桂圓核桃酥、翠玉檸檬酥、台灣芒果酥、蛋黃酥、綠豆椪、廣式桂圓月餅、廣式烏豆奶黃流心月餅、日式芋頭奶黃流心月餅、日式牛奶芝士月餅及豬肉絲等產品，組成7款中秋禮盒，價格從新台幣330元至720元不等。
此外，創世基金會台中分院為推廣預訂中秋禮盒協助植物人，今天邀請幼兒園家長及小朋友，前來參加歡樂有趣的「剝柚子趣味比賽」。小朋友與家長一起合力剝柚競賽，努力為創世今年義賣的中秋禮盒斗六老欉文旦、石岡新興梨及躉泰月餅禮盒賣力宣傳，希望企業及民眾踴躍預訂支持，為植物人安養及購置照護設備經費盡一份心力。
創世台中分院院長陳韋龍表示，今年受到關稅、物價上漲及大環境不佳的衝擊，每月捐款減少，累計至7月捐款已較去年同期短少近200萬元。誠摯邀請企業及民眾支持中秋禮盒助弱勢，亦可隨喜或每月1650元幫助台中院植物人1日安養經費。
