南投鯉魚潭遭外來種入侵 號召「最強釣客」除害

南投埔里鯉魚潭有「小西湖」之稱，但遭外來魚種入侵，破壞潭區生態，近年雖施放本土種魚苗防治，但效果有限，當地於10月4日舉辦「鯉潭除害王：釣外來種魚比賽」號召全國釣魚高手競竿除害，限額100人，開放報名至本月24日。

日月潭飽受魚虎、紅魔鬼等外來種危害，有「小西湖」之稱的鯉魚潭也面臨相同問題，因早年遭民眾不當放生及棄養，導致潭區充斥紅魔鬼、珍珠石斑、琵琶鼠魚等大量外來種，也曾出現長逾40公分的魚虎，嚴重威脅本土魚種的生存環境。

為降低外來魚種數量，鯉魚潭風景區近年雖透過人力撈捕、施放本土種魚苗等方式防治，但效果有限。縣府、當地公所及中心湖觀光發展協會研議透過潭區釣魚活動協助清除外來種，因此將於10月4日舉辦「鯉潭除害王：釣外來種魚比賽」。

鯉魚潭風景區表示，「鯉潭除害王：釣外來種魚比賽」以「誰是最強釣客」作為號召，只要年滿20歲身體健康且具備長時間戶外活動能力即可參賽，競賽時所使用釣具及釣法均不限，一人一竿限釣吳郭魚、魚虎、珍珠石斑、土虱等外來種。

該釣魚賽採「計分制」並有「大尾獎」，前者每釣獲1隻15公分以上外來魚種，成功起魚後會得1分，後者以單尾最大重量漁獲為排名依據，第一名可獲釣竿1支、捲線器1顆、獎盃一座及獎金3000元，當天釣起外來魚獲可自行帶回處置。

而「鯉潭除害王」釣魚賽報名酌收500元費用（含保險、遊券100元、摸彩券及參加獎），開放報名至9月24日，限額100人，競賽當天除摸彩，還有假日市集、親子泡泡互動秀等活動，報名詳情可上活動網頁（https://reurl.cc/0WQn4x）查詢。