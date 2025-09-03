人力安排考量...台中新光三越拚9月底復業 原定9/5開始進貨卻因這原因延期

新光三越百貨台中中港店今年2月氣爆案後停業至今，新光上周提出修復計畫變更版獲市府同意，修復期程縮短到今年9月，將力拚9月底復業。新光原定9月5日開始陸續進貨，今天表示涉及聯繫人力安排等考量，5日暫時不會啟動進貨作業。

新光三越修復分為3階段，第一階段「緊急搶險」、第二階段「建築物安全評估與人員暫時進出」都已完成，目前在第三階段「整體整建修復至可供使用」；新光原本提出的計畫時程到11月，由於修復進度超前，8月22日提出變更計畫，將工期縮短到9月，都市發展局同意備查。

新光三越提出的變更計畫重點之一是進貨計畫，包含進出管制、貨物搬運方式、車行動線、安全措施與時程規畫等等，原定9月5日開始以分層、分區、分批的方式進貨，並實施人流、物流、車流管制。

新光三越今天表示，進貨計畫目前按照進度準備，但確切的進貨日期與流程要從9月5日開始才會逐一通知各家廠商，涉及人力安排、動線與各種考量，尚須時間，目前暫定不會於5日就開始進貨，待確定進貨日期會另行通知。

「新光三越即將復業」也引起部分有心人士覬覦，新光三越指出，近期發現有人假冒台中新光三越的名義，開設臉書專頁投放詐騙廣告、銷售商品或散播未證實資訊，新光已向165全民反詐專線通報，要求電商平台下架仿冒內容，也報警備案。