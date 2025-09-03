盧秀燕北上赴工商協進會力薦台中工商轉型 這幾點是優勢

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台中市長盧秀燕（右）到出席中華民國工商協進會理監事聯席會議。記者邱書昱／攝影
台中市長盧秀燕今到台北市參加中華民國工商協進會理監事聯席會議，她以「民意在領航、政府要跟上，台灣更有力、政府要出力」為題，進行專題演講，她也先介紹台中市近年的工商業轉型，就是台中有腹地、高品質人力資源的緣故，同時強調空氣改革與發展是並行不悖。

盧秀燕首先介紹，台中市人口達286萬人，已躍升到第二大的都市，雖然全球少子化已是趨勢，人口不代表什麼，但是該怎麼解決才是重點。台中人口能夠不增反減，與經濟創業、氣候、醫療發展等有關，不僅是退休人士喜愛，年輕人也有工作機會或創業，所以人口移入都是全國第一。

特別是產業面，盧秀燕說，台中是高度工業發展，以往的印象是橡膠、製鞋業等，但很多人沒注意到，目前最大產業是半導體和晶片、AI人工智慧、光學光電、航太無人機。

她說，台積電在台中設廠已有20年，現在一期已有三個廠，台積電滿手訂單，所以到海外佈局，接下來的會有四個廠的二期工程，預計在年底會開工，此外，台灣最大外資、台灣美光，也在台中持續發展，最重要就是台中仍有足夠腹地、高品質的人力資源。

她也說，特別是光學面板，大立光、友達的精密機械，有了上下游產業鏈，也才會有台積電、美光等延伸出來的行業，更是台灣最著要的基礎產業。另外，包含第一座風電產業園區也落腳台中，能源、風電都是相關產業研發，以及漢翔的航太無人機。

再談到商業部分，盧秀燕說，台中市為中部唯一直轄市，所以消費市場不像北北桃會有分散效益，這也是新光百貨、遠百、好市多Costco等台中店，都是坐穩台灣的店王。台中市的驚人消費力，也讓日本的三井、SOGO、101等將到場設店。另外，台中市的購物節、鍋烤節等，也是將商業和美食再創另一個高峰。

在工商業發達，盧秀燕也提到生活品質，她上任前有全台最大的火力發展、中火燒煤，造成嚴重空汙，因此競選時口號就是空氣換新，也認為空氣改革與工商發展是並行不悖。自己與一級機關首長也要上碳排放等課程，並考取碳盤查證照，永續能源要繼續下去。

