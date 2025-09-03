42歲男被高處墜落沙袋砸中「全身血肉模糊」 4醫師鬼門關前救人

42歲男性日前被高處墜落的沙袋砸中，患部血肉模糊，大量失血休克，被緊急送往李綜合醫院苑裡院區開刀治療，由於命在旦夕，院方根本來不及做斷層掃描，馬上送入手術室開刀，駐診醫師吳坤達說，「當時根本跟閻羅王搶人」，花了4個多小時搶救，讓患者在鬼門關前走一回，所幸病患已逐漸恢復中。

台中榮總外科醫師吳坤達表示，目前駐診在大甲李綜合醫院，這名患者日前在晚上7點多被送到醫院，因遭重物擊中，骨盆幾乎爆開，直腸破裂外露、膀胱也破裂，由於患者到院時已經休克，開放性傷口失血至少2千CC，生命危急，因此會同麻醉科醫師隋善中、骨科醫師李詔信、泌尿科醫師黃品叡，總共4位醫師馬上進手術室，一起完成手術。

醫師吳坤達說，「這是目前為止我看到最血肉模糊的手術。」深怕患者有生命危險，在還沒有做電腦斷層，第一時間便送到手術室，4位醫師一邊開刀一邊修復患者傷口，手術過程中才得知，患者會陰部有25公分的開放性傷口，膀胱破裂、直腸破裂外露、骨盆還嚴重骨折。