42歲男被高處墜落沙袋砸中「全身血肉模糊」 4醫師鬼門關前救人

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
外科醫師吳坤達拿模型比對，指出患者骨盆明顯破裂，經開刀4小時救回一命，但仍需長期休養。圖／大甲李綜合提供
42歲男性日前被高處墜落的沙袋砸中，患部血肉模糊，大量失血休克，被緊急送往李綜合醫院苑裡院區開刀治療，由於命在旦夕，院方根本來不及做斷層掃描，馬上送入手術室開刀，駐診醫師吳坤達說，「當時根本跟閻羅王搶人」，花了4個多小時搶救，讓患者在鬼門關前走一回，所幸病患已逐漸恢復中。

台中榮總外科醫師吳坤達表示，目前駐診在大甲李綜合醫院，這名患者日前在晚上7點多被送到醫院，因遭重物擊中，骨盆幾乎爆開，直腸破裂外露、膀胱也破裂，由於患者到院時已經休克，開放性傷口失血至少2千CC，生命危急，因此會同麻醉科醫師隋善中、骨科醫師李詔信、泌尿科醫師黃品叡，總共4位醫師馬上進手術室，一起完成手術。

醫師吳坤達說，「這是目前為止我看到最血肉模糊的手術。」深怕患者有生命危險，在還沒有做電腦斷層，第一時間便送到手術室，4位醫師一邊開刀一邊修復患者傷口，手術過程中才得知，患者會陰部有25公分的開放性傷口，膀胱破裂、直腸破裂外露、骨盆還嚴重骨折。

在醫師團隊的合作下花了4個多小時，幫患者進行剖腹探查術、D環結腸造口術、會陰肌皮瓣重建術、膀胱一期修復術、骨盆開放型骨折切開復位外固定術，術後患者住加護病房一個禮拜逐漸穩定，家屬為了方便就近照顧，轉院到台中榮總，由於患者骨盆嚴重碎裂，研判至少還要4個月才能康復，不過，未來的復健過程，仍需要醫師、護理人員的協助，才能即早恢復健康狀態。

