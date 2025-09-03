南投中元節新玩法 紙錢減半、祭品做公益 「祖先點讚」

農曆7月初一「鬼門開」，各地寺廟、社區、公司行號依循傳統舉辦普度祭祀。南投縣政府民政處與環保局今年與慈善宮合作，在中元節普度期間推廣環保祭祀，呼籲減香、減燒紙錢，並鼓勵以「功代金」方式行善積德，將祭品轉捐弱勢，兼顧信仰與公益。

民政處表示，普度祭祀是民間重要習俗，但若大量焚燒紙錢，不僅造成空氣污染，也導致食物浪費。今年縣府與寺廟合作，提倡民眾透過參與寺廟辦理的贊普、法會科儀，達到祭祀與超度功能，並由廟方代為捐贈祭品給社福機構與弱勢家庭，轉化為公益行動。

環保局則指出，中元普度期間是紙錢焚燒高峰，縣府持續推動「新紙錢三燒」政策，鼓勵民眾參與寺廟「集中燒」，或以「減量燒」方式選用大面額紙錢，甚至採取「替代燒」，以平安米、鮮花、水果取代金紙，既能表達敬意，又能降低污染。

此外，縣府也推廣「以功代金」平台，民眾可在全縣166處四大超商利用事務機進行捐款，或參與寺廟舉辦的法會，累積功德，冥陽兩利。環保局提醒，有焚燒需求的機關、團體與民眾，可上網下載「紙錢集中燃燒清運申請書」，或撥打專線（049-2240252）登記，清運期間為8月25日至9月22日，由環保局協助送至專爐集中焚燒。