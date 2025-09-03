何欣純聽梨山地方聲音 衛生所修繕補助兌現將動工

民進黨立委何欣純昨天前往梨山地區辦理觀光座談，她表示，去年承諾向中央爭取梨山衛生所修繕補助款已到位，也感謝台中市府自籌款配合，工程今年就可進行。

何欣純今天發布新聞稿說明，昨天下午前往梨山地區辦理觀光座談，同時至梨山衛生所關心去年承諾的修繕補助進度，並與農民產銷班進行對話交流，會中各團體代表皆發言關心交通、觀光活動等議題。

何欣純說，梨山衛生所屋齡已半世紀，去年現勘得知建築物有漏水、壁癌、管線等狀況，也有雨遮、水塔、加壓馬達等設備損壞，評估需新台幣260多萬元進行修繕，成功向衛福部爭取230萬多元，也感謝市府用自籌款配合，修繕工程今年可望開工，完工後就能提供大梨山地區民眾更好醫療服務。

和平區代表林永富出席座談表示，感謝何欣純說到做到，去年來梨山察訪，承諾協助衛生所等建設均有推進；他建議，中橫臨37便道目前雖開放特定時段通行，但仍未達地方期待。

與會的梨山里長賴盛功認爲，有交通就有觀光，這兩個面向是連動的，中橫便道復建情形盼谷關工務段能階段性向地方說明，還有梨山多處水保治理，也需要中央與地方協助。

何欣純也與梨山農友進行產銷座談，區代表詹森與多數農友都反映農村水保問題狀況，何欣純說，與梨山淵源深，高中畢業那年她在梨山環山地區工寮揀梨分級，記得那個月領到700元工資，後來擔任民代，得知許多大里、太平、霧峰農友都在此耕作，就決定每年利用7、8、9月時上山聆聽問題及困難所在並協助解決；現行風災復建特別預算已通過，會請水保相關單位積極執行。