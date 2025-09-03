玉山主群峰線亂丟垃圾 玉管處推「大淨山」帶1公斤下山可兌獎
玉山主峰、群峰線傳出山友亂丟垃圾，玉山國家公園管理處9月起推動「大淨山」行動，鼓勵山友將垃圾帶下山，還能兌換獎品。另一方面，園區志工巡查時，也遇到來自台南的熱心山友，自動幫忙整理山屋生態廁所，暖心舉動讓志工直呼「台灣最美的風景是人」。
玉管處表示，近日在圓峰山屋一帶發現不少登山客遺留的垃圾，包括塑膠袋、剩餘食物等。垃圾若留在高山，恐吸引野生動物取食，破壞自然生態，因此自9月起至年底展開「大淨山」活動，凡山友將主、群峰線垃圾帶下山，重量滿1公斤即可兌換獎品，希望喚起更多人響應。
玉管處說，8月底保育志工巡查中央金礦山屋時，遇到來自台南七股的山友，他們主動協助志工補充廁所的腐植土，還一起撿落葉、土塊充填。這名山友的舉動，讓志工相當感動，也成為登山友善環境的最佳示範。
玉管處呼籲，登山客應落實「無痕山林」，將垃圾帶下山，也能在行有餘力時協助維護山屋環境，例如補充廁所腐植土。園方強調，唯有大家攜手守護，才能讓玉山的壯麗山林永續，讓「人是台灣最美的風景」不只是一句口號，而是具體的行動。
不少山友也有感而發，來自嘉義的登山客表示，「背上山的垃圾一定能背下來，亂丟是對其他大自然的不尊重。」也有人建議，除了獎勵措施，應加強教育宣導，讓更多初次登山的民眾理解高山環境的脆弱性；另有山友希望，若能在山屋或登山口設立宣導看板，或透過申請入園系統加強提醒，會更有助於改善亂丟垃圾的亂象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言