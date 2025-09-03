快訊

彰化今起最長停水39小時 縣長盼提前復水、台水動員趕工　

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市及和美鎮部分地區今天0時起到明天下午1時至3時，預定停水37小時到39小時，估計8萬戶受影響。台水公司設有52處供水站供民眾免費取水，並派出水車隨時補水。圖／台水公司提供
彰化市及和美鎮部分地區今天0時起到明天下午1時至3時，預定停水37小時到39小時，估計8萬戶受影響。台水公司設有52處供水站供民眾免費取水，並派出水車隨時補水。圖／台水公司提供

為因應「鳥嘴潭下游管線工程改接作業」，彰化市及和美鎮部分地區今天（3日）0時起到明天下午1時至3時，預定停水37小時到39小時，估計8萬戶受影響。台水公司設有52處供水站供民眾免費取水，並派出水車隨時補水，台水公司表示，已加速趕工，希望能提前復水。

台水公司第十一區管理處表示，此次由台水公司中區工程辦理大口徑2000mm及900mm管線改接作業，會影響到日常用水，包括由台中支援彰化的3萬噸供水量、嘉興淨水場出水後量7萬噸、河濱淨水場出水量1.2萬噸，台水公司雖啟動彰化市區內原有的備用深井支援，仍有將近7到8萬噸缺口，須要辦理停水公告。

台水公司表示，此一大停水區域，屬高地區或管線末端部分，包括彰化市東興、卦山、桃源、華北、華陽、光南、建寶、延平、介壽及延平等里，都停水39小時，至於彰化市其他里及和美鎮的詔安、中園及犁盛里，都停水37小時，降壓地區則包括彰化市莿桐、南安里及彰化確定9月3日起大停水 最長停39小時共8萬戶受影響和美鎮新庄、竹園及糖友里。至於彰化市東郊各里由於有伏流水開發供水則未停水。

由於台水公司提前宣導，多數民眾都已儲水備用，或是水塔先裝滿水，像用水量較大的店家，包括美髮業、餐飲業則選擇暫停營業，有的民則索性出遊，避開停水的不便。

台水公司在此次停水共設置49處供水站、彰化市公所則有3處，全由台水公司補水。今天是停水首日，很多民眾家中仍有備水，上午各供水站前往取水民眾不多，但在傍晚以後，可能會變多。台水公司表示，已派出水車巡迴各供水站，隨時補水，民眾不用擔心沒有水。

彰化縣長王惠美也關心此次停水，肯定台水公司事先做好宣導，但同時要求縮短施工時間，希望能提前復水，減少民眾用水的不便。

台水公司表示，這項改接工程將分成4個施工地點，台水將動員最大人力與資源，加快施工進度，同時搭配其他水源調配，希望能提前供水。相關訊息可至台水公司停水公告查詢系統查詢。

台水公司表示，停水期間應注意以下事項：

一、敬請影響地區用戶提前儲水備用、配合節約用水、關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或火災。

二、管理處已備妥水車及加水站因應。

三、復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣」，以避免空氣阻塞無法進水，另初期送水可能較混濁，請用戶暫勿取用，等水清後再進水。

彰化市及和美鎮部分地區今天0時起到明天下午1時至3時，預定停水37小時到39小時，估計8萬戶受影響。台水公司設有52處供水站供民眾免費取水，上午已有不少民眾前往取水。圖／台水公司提供
彰化市及和美鎮部分地區今天0時起到明天下午1時至3時，預定停水37小時到39小時，估計8萬戶受影響。台水公司設有52處供水站供民眾免費取水，上午已有不少民眾前往取水。圖／台水公司提供

彰化今起最長停水39小時 縣長盼提前復水、台水動員趕工　

為因應「鳥嘴潭下游管線工程改接作業」，彰化市及和美鎮部分地區今天（3日）0時起到明天下午1時至3時，預定停水37小時到3...

