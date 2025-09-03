快訊

台中市萬和宮普渡桌數逾2千 7成以上轉為愛心捐贈

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市萬和宮今年信眾委託代辦普桌達2076桌，比去年增加近3百桌，工作人員正忙著整理和編號。圖／萬和宮提供
台中市萬和宮今年信眾委託代辦普桌達2076桌，比去年增加近3百桌，工作人員正忙著整理和編號。圖／萬和宮提供

台中市341年歷史的萬和宮9月6日將舉辦中元普渡法會，董事長蕭清杰上午說，今年信眾委託代辦普桌已達2076桌，比去年增加近3百桌，其中有1500桌不領回的供品，將轉送慈善團體，比去年的1200桌也更多。

蕭清杰說，除了已代辦部分，若是加上當天其他信眾自備供品參加的，更為可觀。連日來，事務人員整理、核對普渡法會登記名冊，黏貼普渡旗的編號及信眾姓名，進行先期作業。

工作人員廖志濃說，普渡桌數幾乎年年增加，是一種愛心的表現，這些供品都將嘉惠南屯地區的低收入戶和一些慈善機構，把愛心分享出去。

他說，普渡法會，從前一天、農曆7月14日晚間10時請神、安神位， 11時（子時），全體董監事敬拜三界公及恭祝地官大帝聖誕，安地基王、孤魂，揭開序幕。9月6日、中元節早上7點誦經團早課誦經，上午9時宮外獻敬行香，並由普銓法師率領輪值的常務監事及董監事到鄰近的南屯里福德廟、田心里福德廟、永定里百姓公廟及文昌公廟「獻外敬」，邀請各廟眾神、法界眾生到萬和宮參加普渡法會。

傍晚6時，開香儀式登場，主座的普銓法師率領董監事與信眾，依次到座台前爐、大士爐、甘霖大帝、地基主爐及孤魂爐參拜。稍後，放焰口，請法師坐座，開始頌經消災祈福。晚間8時許功德圓滿。

台中市萬和宮今年信眾委託代辦普桌達2076桌，比去年增加近3百桌，工作人員正忙著整理和編號。圖／萬和宮提供
台中市萬和宮今年信眾委託代辦普桌達2076桌，比去年增加近3百桌，工作人員正忙著整理和編號。圖／萬和宮提供

法會 供品 法師 中元普渡

